Straż Marszałkowska wyjaśnia sprawę niewielkiego obiektu latającego znalezionego w okolicach siedziby Sejmu i Senatu. Odkryto go na trawniku sąsiadującego z budynkami parlamentu parku.

Siedziba Sejmu, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Znaleziony przedmiot wygląda jak niewielki zabawkowy model samolotu. Ma napęd silnikowy - wynika z informacji, do których dotarł reporter RMF FM.

Na razie trwa ustalanie, w jaki sposób obiekt znalazł się w pobliżu parlamentu i czy wykonywał jakieś loty nad instytucjami państwowymi.

Sprawę wyjaśnia Straż Marszałkowska, przeglądany jest monitoring. O wszystkim powiadomiono policję.