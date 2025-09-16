Straż Marszałkowska wyjaśnia sprawę niewielkiego obiektu latającego znalezionego w okolicach siedziby Sejmu i Senatu. Odkryto go na trawniku sąsiadującego z budynkami parlamentu parku.
Znaleziony przedmiot wygląda jak niewielki zabawkowy model samolotu. Ma napęd silnikowy - wynika z informacji, do których dotarł reporter RMF FM.
Na razie trwa ustalanie, w jaki sposób obiekt znalazł się w pobliżu parlamentu i czy wykonywał jakieś loty nad instytucjami państwowymi.
Sprawę wyjaśnia Straż Marszałkowska, przeglądany jest monitoring. O wszystkim powiadomiono policję.