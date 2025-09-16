Wstrząsające sceny rozegrały się w centrum Łodzi, gdzie nieznany sprawca zaatakował kobietę, gdy ta próbowała dostać się do budynku mieszkalnego. Ubrany w bluzę z kapturem mężczyzna zaszedł 48-latkę od tyłu i zaczął ją dusić. Całe zajście zarejestrowała kamera monitoringu. Sprawą zajmuje się policja.

Policja szuka sprawcy / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 14 września, tuż przed godziną 22:00, przy ulicy Kopcińskiego 34 w Łodzi.

Na opublikowanym w sieci filmie widać, jak kobieta podchodzi do drzwi kamienicy. W pewnym momencie zza jej pleców pojawia się mężczyzna z kapturem na głowie. Napastnik podchodzi bezszelestnie, po czym nagle chwyta kobietę i zaczyna ją dusić.

Cała sytuacja trwa kilkanaście sekund. Po krótkiej szarpaninie mężczyzna niespodziewanie puszcza swoją ofiarę i ucieka z miejsca zdarzenia.

Kobieta natychmiast po ataku zgłosiła się na policję. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ustalają tożsamość sprawcy.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, skontaktowali się z pokrzywdzoną, która przekazała im ogólne informacje dotyczące zdarzenia. Dodając, że nie została ranna - przekazała RMF24.pl aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Kobieta jest cudzoziemką, dlatego wczoraj przeprowadzono także czynności z udziałem tłumacza, aby móc doprecyzować kwalifikację prawną czynu.

Poszkodowana złożyła oficjalne zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. Trwa zbieranie materiału dowodowego.