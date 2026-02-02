Policja prowadzi poszukiwania 14-letniego Szymona Bogacza, który zaginął w miejscowości Wielkie Drogi w gminie Skawina. Chłopak był widziany po raz ostatni w sobotę 1 lutego około godziny 17:00, gdy oddalał się z Wielkich Dróg. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi ani nie wrócił do miejsca zamieszkania.

Trwają poszukiwania 14-letniego Szymona Bogacza, fot. Policja Kraków

Policja i bliscy poszukują 14-letniego Szymona Bogacza.

Zaginiony jest wysoki i szczupły, ma ciemne włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w kurtkę, czarną bluzę oraz ciemne spodnie dresowe.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu chłopca, o pilny kontakt.

Informacje należy przekazywać do Komisariatu Policji w Skawinie pod numerem 47 83 22 111 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Każdy sygnał może okazać się kluczowy.