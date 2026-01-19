Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna rozpoczęła służbę na ulicach Warszawy. Nowoczesny ambulans, przeznaczony dla miejskiego schroniska Na Paluchu, umożliwia udzielanie pomocy zwierzętom już w trakcie transportu do kliniki.

Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna wyjechała na ulice Warszawy. Ambulans, który trafił do schroniska Na Paluchu, pozwala ratować życie zwierząt jeszcze w trakcie drogi do kliniki.



To jest karetka specjalnie dla psów i kotów bezdomnych i jest zbudowana specjalnie dla nas - mówi Hanna Gosk ze schroniska Na Paluchu, z którą rozmawiał Przemysław Mzyk z RMF MAXX.

Karetka weterynaryjna jest wzywana przez straż miejską do rannych zwierząt na terenie Warszawy.

Pojazd został wyposażony w system tlenoterapii, moduły transportowe z matami grzewczymi, weterynaryjną deskę ortopedyczną oraz monitoring medyczny.

Zakup i uruchomienie karetki to element strategii miasta, która zakłada poprawę dobrostanu zwierząt oraz zwiększenie liczby interwencji podejmowanych przez miejskie służby.

To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty - podkreśla Magdalena Młochowska, dyrektorka-koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

Aby wezwać ambulans weterynaryjny do potrzebującego zwięrzęcia, trzeba zadzownić pod numer straży miejskiej 986, a nie bezpośrednio do schroniska.