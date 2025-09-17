W kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie odbyło się ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka znana z wyjątkowej wrażliwości na potrzeby najmłodszych i oddawania im głosu w swoich audycjach 5 września zginęła w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu.

Urna z prochami dziennikarki Katarzyny Stoparczyk / Adam Burakowski / East News

Msza w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie rozpoczęła się o godz. 13. Po jej zakończeniu bliscy dziennikarki przenieśli się na cmentarz. Rodzina już w ubiegłym tygodniu prosiła, aby ta część pożegnania miała charakter prywatny.

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk / Radek Pietruszka / PAP

Bliscy zmarłej dziennikarki zaapelowali o nieprzynoszenie kwiatów na pogrzeb. Poprosili o wsparcie inicjatywy, która będzie trwałym upamiętnieniem Katarzyny Stoparczyk.

Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Dar na ten cel można przekazać poprzez stronę zrzutka.pl.

Agnieszka Szydłowska - redaktor naczelna radiowej Trójki na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk / Adam Burakowski / East News

Na zdjęciach z ostatniego pożegnania Katarzyny Stoparczyk można zobaczyć m.in. dziennikarzy z radiowej Trójki, z którą przez wiele lat była związana oraz artystów - w tym aktora Tadeusza Chudeckiego czy piosenkarza Michała Bajora. List od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odczytał Artur Jóźwik - dyrektor biura kultury w Urzędzie Miasta Warszawy.

Michał Bajor na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk / Adam Burakowski / East News

Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka słuchająca dzieci

Katarzyna Stoparczyk była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 program rozrywkowy "Duże dzieci". Później w TVP2 była jednym z gospodarzy programu "Pytanie na śniadanie".

Stoparczyk była wieloletnią dziennikarką Programu III Polskiego Radia. Prowadziła tam m.in. audycje "Zagadkowa niedziela" i "Myślidziecka 3-5-7".

Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: "Politycy w piaskownicy", "Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk" oraz "Franciszek Pieczka. Portret intymny".



Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk / Radek Pietruszka / PAP

Śledztwo ws. śmierci Katarzyny Stoparczyk

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk / Radek Pietruszka / PAP

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 września na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie). Dziennikarka jechała jako pasażerka czarnej skody octavii kierowanej przez 29-latka z Niska. Pojazd zderzył się z jadącą białą skodą scalą prowadzoną przez 61-letniego mieszkańca Rzeszowa. W wyniku wypadku zginął także 57-letni pasażer białej skody.

Jak wykazała sekcja zwłok, Katarzyna Stoparczyk zmarła w wyniku urazu wielonarządowego wewnętrznego. Biegli potwierdzili, że dziennikarka miała zapięte pasy bezpieczeństwa. Oba pojazdy zostały zabezpieczone dla potrzeb śledztwa.

8 września wszczęte zostało śledztwo w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.