Katarzyna Stoparczyk nie żyje - poinformowało w piątek wieczorem Radio 357. Była dziennikarką radiową i telewizyjną, autorką książek, m.in. "Franciszek Pieczka: portret intymny" i reżyserką spektakli teatralnych. "Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach" - pisała w swoich mediach społecznościowych jeszcze wczoraj. TVN24 podał, że zginęła dziś tragicznie w wypadku w Jeżowem na Podkarpaciu.

Katarzyna Stoparczyk w 2024 roku / East News

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Urodzona w Oleśnicy dziennikarka, pracująca przez wiele lat m.in. w radiowej Trójce, była z wykształcenia muzykiem instrumentalistą, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Współprowadziła m.in. program "Duże dzieci" na antenie TVP2, a w radiowej Trójce stworzyła audycję "Dzieci wiedzą lepiej". Informację o jej śmierci podało w piątek wieczorem Radio 357.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" - podała rozgłośnia.

TVN24 podał, że Katarzyna Stoparczyk zginęła dzisiaj w wypadku w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Jak informowaliśmy wcześniej, doszło do niego po godz. 15 na trasie S19 w kierunku Rzeszowa na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych dwie osoby zginęły - jedna z nich to Katarzyna - a trzy zostały ranne. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W sobotę miała wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach.

"Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci" - pisała jeszcze wczoraj.

Dziennikarkę pożegnała już m.in. Dorota Zawadzka prowadząca niegdyś program "Superniania".