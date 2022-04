16-latek z niewielkiej miejscowości na Mazowszu odpowie za prowadzenie samochodu bez uprawnień. W obawie, że pijany ojciec wsiądzie za kierownicę, nastolatek zgodził się go podwieźć do pobliskiego sklepu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek wieczorem w miejscowości Blochy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena.

Za kierownicą siedział 16-latek bez uprawnień, a obok niego jako pasażer pijany ojciec, który posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami - poinformował kom. Damian Wroczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie.

Jakby tego było mało po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że nieodpowiedzialny mężczyzna udostępnił synowi samochód, który rok wcześniej stracił dowód rejestracyjny za brak ważnych badań technicznych.

Nastolatek tłumaczył mundurowym, że ojciec poprosił go, aby podjechał z nim do sklepu, ponieważ posiada zakaz kierowania pojazdami. 16-latek bał się, że jeśli nie zgodzi się, to pijany ojciec sam wsiądzie za kierownicę.

Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Policjanci przypominają, że nieletni też ponoszą odpowiedzialność za kierowanie samochodem bez prawa jazdy. Sąd rodzinny może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Konsekwencje ponosi też osoba, która pozwala na to, by za kierownicą siadł nieletni.