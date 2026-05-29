Płonie las w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Wielki pożar, który wybuchł w czwartek, gasi kilkuset strażaków. Do akcji wkraczają też żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Ewakuowano okolicznych mieszkańców.

W powiecie wołomińskim trwa akcja gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu - ogień objął już 100 hektarów.

Na miejscu działa kilkuset strażaków PSP i OSP oraz prawie 500 policjantów; do akcji dołącza 100 żołnierzy WOT.

Płoną hektary lasu na Mazowszu

Ogień zgłoszono w czwartek o godz. 13:37. Z pierwszych doniesień wynikało, że żywioł ogarnął 5 ha lasu. W komunikacie opublikowanym na X przez Państwową Straż Pożarną o godz. 20 w była mowa o ponad 10 ha. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W czasie briefingu, który odbył się na miejscu akcji gaśniczej w czwartek przed północą, wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że ogień objął już 100 ha. Jak podały Lasy Państwowe, początkowo był to pożar wierzchołkowy, obecnie ma charakter pożaru dolnego.

Do gaszenia ognia zaangażowano potężne siły: już około 800 strażaków, ponad sto wozów gaśniczych, do tego cztery samoloty Lasów Państwowych typu Dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, który zrzuca ogromne ilości wody - relacjonuje reporter RMF FM Michał Radkowski.

Jak informuje nasz dziennikarz, według strażaków intensywność pożaru spadła. Nie ma wiatru, który wczoraj bardzo utrudniał pracę gaszącym pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Akcja gaśnicza może potrwać nawet cztery dni - ustalił nasz reporter.

Ewakuacja mieszkańców

Na szczęście nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy mieszkają w okolicy.

Szef stołecznej policji, mł. insp. Krzysztof Ogroński przekazał, że do tej pory ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Większość rozjechała się do rodzin.

Terytorialsi i Bayraktar w akcji

Na briefingu zorganizowanym na miejscu akcji gaśniczej po godz. 23 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że sztab kryzysowy z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego zdecydował, że do akcji w piątek rano zostanie włączonych 100 terytorialsów, a jeszcze w nocy zostanie dostarczony statek bezzałogowy Bayraktar umożliwiający obrazowanie terenu ogarniętego pożarem.

W nocy w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy PSP st. kpt. Wojciech Gralec zwrócił uwagę, że od godz. 16-17 w akcji gaśniczej wykorzystywane są drony PSP, ułatwiające dowodzenie działaniami ratowniczymi. Jak wyjaśnił, oprócz kamery w świetle widzialnym, są wyposażone w kamery na podczerwień, co umożliwia wykrycie - nawet pomimo silnego zadymienia - gdzie jest front pożaru, gdzie są zarzewia ognia oraz gdzie występuje wysoka temperatura.

Utrudnienia i apel do mieszkańców

W komunikacie opublikowanym w nocy przez Komendę Stołeczną Policji czytamy: "W lokalizacji Łochów ruch podłączony jest na DK 62 kierunek Węgrów, dalej na DW 637 kierunek Stanisławów, gdzie na skrzyżowaniu z DK 50 należy skręcić w lewo na Mińsk Mazowiecki. Ruch występujący po tej samej trasie w zasięgu wyszukiwania".

Wiceminister Leśniakiewicz i straż pożarna zaapelowali do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, ponieważ do większości działań gaśniczych służby korzystają z instalacji hydrantowej. Ze względu na intensywność pożaru, w czwartek bardzo spadło w niej ciśnienie.

St. kpt. Wojciech Gralec wyraził obawy, że prognoza pogody nie napawa optymizmem - najbliższe dni mają być podobne, czyli słoneczne, z dosyć wysoką temperaturą i dość silnym wiatrem.

Z relacji Jana Kaczmarowskiego, pożarnika Lasów Państwowych, wynika, że za sprawą spadku temperatury i wzrostu wilgotności w nocy płomienie miały wysokość mniej więcej do kolan. Strażacy próbowali intensywnie wykorzystać tę mniejszą intensywność, żeby "złapać" pożar. Równocześnie próbowano oborać pożarzysko z wykorzystaniem ciągników, tworząc głębokie bruzdy mające zapobiec rozprzestrzenieniu ognia. Gdybyśmy nie podjęli tych działań w nocy, istniałoby ryzyko, że rano - wraz ze wzrostem temperatury i spadkiem wilgotności - pożar by się podniósł - wyjaśnił Kaczmarowski.