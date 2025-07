W sobotę (19 lipca) rozpocznie się kolejny etap remontu placu Zawiszy w Warszawie. To oznacza, że do 3 sierpnia wstrzymany będzie ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich - na odcinku od pl. Zawiszy do pl. Starynkiewicza.

/ Tramwaje Warszawskie / Dobra wiadomość dla mieszkańców Ochoty, zła dla mieszkańców Woli. Od soboty 19 lipca tramwaje wrócą na wlot od strony ul. Grójeckiej, a wykonawca remontu placu Zawiszy zabierze się za wlot od strony Alej Jerozolimskich. W związku z tym od 19 lipca wszystkie tramwaje jadące Towarową będą skręcać w Grójecką. Przez ok. dwa tygodnie wstrzymany będzie ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich - od pl. Zawiszy do pl. Starynkiewicza - informują Tramwaje Warszawskie. / Tramwaje Warszawskie / Na pl. S. Starynkiewicza będzie pętla dla czterech linii tramwajowych - dojadą tam z Pragi tramwaje linii 7, 9, 22 i 25. Tramwaje linii 24 nie będą jeździły na drugą stronę Wisły tylko zakończą (i rozpoczną) kursy na pl. Narutowicza. Na obecnej trasie, do przystanku Och-Teatr na ulicy Grójeckiej, pozostaną tramwaje linii 33; 78 ponownie będą skręcać na pl. Zawiszy z Towarowej w stronę pl. Narutowicza. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa 72, która połączy Bielany (z pętli Piaski) i Ochotę (przystanek Och-Teatr) ulicami: Broniewskiego, al. Jana Pawła II, Okopowa, Towarowa, Grójecka. Autobusy linii zastępczych Z-9 i Z-14 pozostaną na trasach wydłużonych do pl. Starynkiewicza. Zmiany w organizacji ruchu Kierowcy nie przejadą przez torowisko po wschodniej stronie pl. Zawiszy. Wyznaczona będzie tymczasowa zawrotka w Al. Jerozolimskich, między pl. Zawiszy a pl. Starynkiewicza.