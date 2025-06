81-latek trafił do szpitala po tym, jak - chcąc uniknąć zderzenia z innym pojazdem - wykonał dynamiczny manewr skrętu, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 12 na Mazowszu. Służby zaapelowały w czwartek o to, by uważać na drodze, zachowywać odpowiedni odstęp i opublikowały film ku przestrodze.

/ KWP Radom / Policja W czwartek policja poinformowała o zdarzeniu, które mogło skończyć się tragedią. Doszło do niego w Kolonii Skrzyńsko na drodze krajowej nr 12 w powiecie przysuskim na Mazowszu. 34-latka kierująca skodą, wykonując manewr skrętu w lewo do posesji, zatrzymała się, aby ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z przeciwka. W tym momencie 81-latek z województwa śląskiego - kierujący oplem - chcąc uniknąć najechania na tył skody, gwałtownie odbił w prawo i zjechał do rowu, uderzając z dużą siłą w drzewo. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w samochodzie 34-latki. To zdarzenie drogowe mogło zakończyć się tragedią KWP Radom / Policja 81-letni mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. "Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie bezpiecznego odstępu i prędkości do warunków na drodze" - napisali w komunikacie funkcjonariusze.