​W niedzielny wieczór w galerii handlowej przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu wybuchł pożar. Jak ustalili biegli, ogień pojawił się w papugarni na pierwszym piętrze obiektu. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. W akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, jednak w pożarze zginęło 27 papug.

Pożar w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Do pożaru doszło w niedzielę wieczorem. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie tuż przed godziną 21. Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki ratownicze. Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa po przeprowadzeniu oględzin stwierdził, że ogień pojawił się w papugarni na pierwszym piętrze galerii. Bezpośrednią przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Szybka i skoordynowana akcja ratunkowa

Pierwsze wozy strażackie dotarły na miejsce już po sześciu minutach od zgłoszenia. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 100 strażaków, wykorzystując 17 pojazdów gaśniczych, 7 drabin i podnośników mechanicznych oraz 4 drony. Dzięki nowoczesnym technologiom ratownicy mogli szybko zlokalizować źródło ognia i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie budynki.

Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej, Martin Halasz, pożar rozwijał się bardzo dynamicznie, a płomienie były widoczne na dachu budynku. Strażacy prowadzili działania gaśnicze zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. W pewnym momencie musieli się jednak wycofać z powodu wysokiej temperatury i zagrożenia zawaleniem sufitu.

Ogień został opanowany przed godziną 3:00 w nocy. Następnie strażacy przystąpili do rozbiórki części dachu i dokładnego sprawdzania, czy w budynku nie pozostały ukryte zarzewia ognia. Cała akcja zakończyła się po godzinie 13:00 w poniedziałek.

Podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy odnaleźli 27 papug, które nie przeżyły pożaru. Na szczęście w zdarzeniu nie ucierpiały żadne osoby.

Kontrole i wcześniejsze nieprawidłowości

Jak wynika z informacji przekazanych przez straż pożarną, obiekt był kontrolowany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku. Wówczas wykryto pewne nieprawidłowości, które nakazano usunąć.