Co najmniej 16 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w domu spokojnej starości w Manado na indonezyjskiej wyspie Celebes. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad dwie godziny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii - jak informuje agencja AP - doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Lokalna policja podaje, że ogień pojawił się w domu spokojnej starości Werdha Damai, w którym przebywali starsi i schorowani mieszkańcy.

Cytowana przez Reutersa Olva Sumual, jedna z pracowniczek, powiedziała, że w placówce mieszkało około 30 osób.