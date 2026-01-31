Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i większa ochrona danych pacjentów oraz wdrożenie sztucznej inteligencji w diagnostyce i analizie badań obrazowych - to plan Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie na 2026 rok. Instytut chce też postawić na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Szykuje się wielki remont, dzięki któremu będzie można stworzyć nowe poradnie, skrócić kolejki i realizować część procedur w trybie "jednego dnia". Wszystko to dzięki europejskim funduszom.
NIGRiR planuje szereg działań.
Po pierwsze, rozszerzenie funkcjonalności systemów informatycznych, które obsługują pacjentów od momentu wejścia, aż po wyjście, poprzez wszystkie etapy procesu terapeutycznego - tłumaczy Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor instytutu.
Planowane jest też usprawnienie gospodarki lekami i cała sfera cyberbezpieczeństwa, a więc jeszcze wyższe zabezpieczenie danych pacjentów, danych wrażliwych przed cyberatakami. Zamierzamy wprowadzić już w całym instytucie taki standard, gdzie pacjent, podpisując na przykład świadomą zgodę na hospitalizację czy na jakąkolwiek procedurę, będzie to mógł robić poprzez rysik cyfrowy i ta dokumentacja będzie się z automatu zaciągać do systemów informatycznych - dodaje.
W medycznych procedurach pomoże też sztuczna inteligencja.
Planujemy zaangażować pewne funkcjonalności związane ze sztuczną inteligencją w obszarze obróbki zdjęć radiologicznych - potwierdza dyrektorka. Oczywiście nic nie zastąpi odpowiedzialności lekarza i jego kompetencji, ale jego pracę można usprawnić.
NIGRiR planuje rozbudowę poradni ambulatoryjnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów.
Wiele schorzeń można prowadzić i leczyć w trybie ambulatoryjnym - tłumaczy Izabela Marcewicz-Jendrysik. Chodzi o odwróconą piramidę świadczeń, czyli unikanie tam, gdzie to możliwe, hospitalizacji na rzecz leczenia w trybie ambulatoryjnym i w trybie jednodniowym. W efekcie poprawimy dostępność i skrócimy kolejki. Planujemy też wydłużenie godzin pracy poradni ambulatoryjnych, więc przed nami też wyzwanie zapewnienie kadry medycznej - mówi.
Rozbudowa ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w instytucie pozwoli zwiększyć kompleksową opiekę pacjentów.
Zarówno pacjentów w starszym wieku, którzy wymagają opieki wielu specjalistów, w tym właśnie specjalistów w zakresie otolaryngologii i okulistyki - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Magdalena Dutsch-Wicherek z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. I dodaje: Wiele elementów diagnostyki można wykonać ambulatoryjnie i można również prowadzić leczenie ambulatoryjnie. Tym bardziej, ze dla pacjentów w starszym wieku hospitalizacja nie zawsze jest wygodna.
Ambulatoryjnie można diagnozować niedosłuch, na który cierpi nawet dwie trzecie pacjentów powyżej 70. roku życia.
Ważne, żeby ten niedosłuch diagnozować w porę i przede wszystkim protezować. Uświadomić pacjentom, że niedosłyszą i że niedosłuch ma niekorzystne konsekwencje dla ich jakości życia, ale też może wiązać się z ryzykiem wystąpienia otępienia - tłumaczy prof. Dutsch-Wicherek.
Pacjenci, którzy są w wieku starszym i mają problemy ze słuchem, mogą mieć też problemy z zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy i częstymi upadkami.
Tym też powinien zająć się otolaryngolog, ale takiego pacjenta należy też skonsultować neurologicznie - wyjaśnia lekarka. Kiedy pojawią się nowe pracownie, nowe poradnie i dłuższe godziny pracy, pacjenci będą mieli dobre terminy i szybką pomoc - dodaje.
Na poprawę jakości, dostępności i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, instytut pozyskał 12 milionów złotych z KPO i ponad 15 mln zł z Funduszy Europejskich z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.