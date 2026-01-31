​Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i większa ochrona danych pacjentów oraz wdrożenie sztucznej inteligencji w diagnostyce i analizie badań obrazowych - to plan Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie na 2026 rok. Instytut chce też postawić na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Szykuje się wielki remont, dzięki któremu będzie można stworzyć nowe poradnie, skrócić kolejki i realizować część procedur w trybie "jednego dnia". Wszystko to dzięki europejskim funduszom.

Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. / Magdalena Grajnert / RMF FM

NIGRiR planuje szereg działań.

Po pierwsze, rozszerzenie funkcjonalności systemów informatycznych, które obsługują pacjentów od momentu wejścia, aż po wyjście, poprzez wszystkie etapy procesu terapeutycznego - tłumaczy Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor instytutu.

Planowane jest też usprawnienie gospodarki lekami i cała sfera cyberbezpieczeństwa, a więc jeszcze wyższe zabezpieczenie danych pacjentów, danych wrażliwych przed cyberatakami. Zamierzamy wprowadzić już w całym instytucie taki standard, gdzie pacjent, podpisując na przykład świadomą zgodę na hospitalizację czy na jakąkolwiek procedurę, będzie to mógł robić poprzez rysik cyfrowy i ta dokumentacja będzie się z automatu zaciągać do systemów informatycznych - dodaje.

W medycznych procedurach pomoże też sztuczna inteligencja.

Planujemy zaangażować pewne funkcjonalności związane ze sztuczną inteligencją w obszarze obróbki zdjęć radiologicznych - potwierdza dyrektorka. Oczywiście nic nie zastąpi odpowiedzialności lekarza i jego kompetencji, ale jego pracę można usprawnić.

NIGRiR planuje rozbudowę poradni ambulatoryjnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów.

Wiele schorzeń można prowadzić i leczyć w trybie ambulatoryjnym - tłumaczy Izabela Marcewicz-Jendrysik. Chodzi o odwróconą piramidę świadczeń, czyli unikanie tam, gdzie to możliwe, hospitalizacji na rzecz leczenia w trybie ambulatoryjnym i w trybie jednodniowym. W efekcie poprawimy dostępność i skrócimy kolejki. Planujemy też wydłużenie godzin pracy poradni ambulatoryjnych, więc przed nami też wyzwanie zapewnienie kadry medycznej - mówi.

Rozbudowa ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w instytucie pozwoli zwiększyć kompleksową opiekę pacjentów.

Zarówno pacjentów w starszym wieku, którzy wymagają opieki wielu specjalistów, w tym właśnie specjalistów w zakresie otolaryngologii i okulistyki - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Magdalena Dutsch-Wicherek z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. I dodaje: Wiele elementów diagnostyki można wykonać ambulatoryjnie i można również prowadzić leczenie ambulatoryjnie. Tym bardziej, ze dla pacjentów w starszym wieku hospitalizacja nie zawsze jest wygodna.

Magdalena Dutsch-Wicherek z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. / Magdalena Grajnert / RMF FM

Ambulatoryjnie można diagnozować niedosłuch, na który cierpi nawet dwie trzecie pacjentów powyżej 70. roku życia.

Ważne, żeby ten niedosłuch diagnozować w porę i przede wszystkim protezować. Uświadomić pacjentom, że niedosłyszą i że niedosłuch ma niekorzystne konsekwencje dla ich jakości życia, ale też może wiązać się z ryzykiem wystąpienia otępienia - tłumaczy prof. Dutsch-Wicherek.

Pacjenci, którzy są w wieku starszym i mają problemy ze słuchem, mogą mieć też problemy z zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy i częstymi upadkami.

Tym też powinien zająć się otolaryngolog, ale takiego pacjenta należy też skonsultować neurologicznie - wyjaśnia lekarka. Kiedy pojawią się nowe pracownie, nowe poradnie i dłuższe godziny pracy, pacjenci będą mieli dobre terminy i szybką pomoc - dodaje.

Na poprawę jakości, dostępności i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, instytut pozyskał 12 milionów złotych z KPO i ponad 15 mln zł z Funduszy Europejskich z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.