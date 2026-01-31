Tysiące ludzi wyszły na ulice amerykańskich miast, w tym Los Angeles, Minneapolis czy Nowego Jorku, na znak protestu przeciwko działaniom federalnych służb imigracyjnych ICE. W ramach strajku ludzie nie poszli w piątek do pracy i na zajęcia. Demonstracje potrwają cały weekend.

Protest w Minneapolis w stanie Minnesota; 30 stycznia 2026 / Craig Lassig / PAP

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

W USA tysiące ludzi protestują przeciwko działaniom służb ICE

W Minneapolis legenda rocka Bruce Springsteen wystąpił na koncercie charytatywnym na rzecz rodzin Renee Good i Aleksa Prettiego, którzy zginęli w styczniu w tym mieście z rąk agentów federalnych. Springsteen zaśpiewał bijącą rekordy popularności piosenkę, którą napisał na znak protestu, pod tytułem "Streets of Minneapolis".

Wideo youtube

Mimo niskich temperatur tłumy demonstrujących zgromadziły się w piątek na ulicach Minneapolis. Część z nich przemaszerowała miastem, niosąc w rękach ogromną improwizowaną wersję "konstytucji". Tego dnia wiele biznesów w Minneapolis i innych miastach - w ramach strajku - było nieczynnych, a studenci nie poszli na zajęcia. Tłumy demonstrujących skandowały: To nasze ulice!.



Protest w Nowym Jorku; 30 stycznia 2026 / PAP/EPA/Olga Fedorova / PAP

Protest w Mission Dolores Park w San Francisco w Kalifornii, 30 stycznia 2026 / EPA/JOHN G. MABANGLO

Stacja CNN informuje o "gorącej konfrontacji" w Los Angeles, zaś telewizja Fox News nazywa tamtejsze zdarzenia "starciami" między protestującymi a policją. Jak przekazała CNN, przed budynkiem federalnym w centrum tego miasta grupa protestujących rzucała przedmiotami w stronę policjantów i agentów resortu bezpieczeństwa krajowego (DHS). Funkcjonariusze użyli wobec nich gazu pieprzowego. Na ścianach budynku naniesiono napisy przeciwko ICE. Policja uznała protest przed tym budynkiem za "nielegalne zgromadzenie".

Przed sąd federalny w Los Angeles w piątek wezwany został były dziennikarz amerykańskiej stacji CNN Don Lemon, którego w czwartek zatrzymano w związku z prowadzeniem transmisji na żywo z protestu przeciwko ICE w jednym z kościołów w Minnesocie. Po przesłuchaniu został zwolniony za poręczeniem osobistym. Nie uciszą mnie - zadeklarował po wyjściu z sądu Lemon. Jak podały media, mężczyźnie postawiono zarzut spiskowania i naruszenia praw wiernych gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA.

Protest w Minneapolis w stanie Minnesota, 30 stycznia 2026 / Craig Lassig / PAP