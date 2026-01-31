Dzisiaj od godz. 16 do 22 potrwa internetowe głosowanie w powtórnej II turze wyborów w Polsce 2050. Gra o tron toczy się między minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską. Pierwsze głosowanie zostało unieważnione z powodu problemów technicznych, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej. Wtedy swojego ponownego startu nie wykluczył Szymon Hołownia, który potem zapowiedział jednak odejście z partii.

/ Piotr Nowak/Tomasz Gzell / PAP

Dziś Polska 2050 ponownie spróbuje wybrać przewodniczącą partii.

Kto powinien przejąć ster w ugrupowaniu? Zagłosuj w ankiecie poniżej.

Rozgrywka o partyjne stery

Powtórzona II tura wyborów wewnętrznych w Polsce 2050 zostanie przeprowadzona dzisiaj między godz. 16 a 22. Tak zdecydowała Rada Krajowa partii założonej przez Szymona Hołownię, który zrezygnował z przywództwa. Ponad 800 osób uprawnionych będzie mogło oddać głos online. Zdecydowano się jednak na zmianę dostawcy systemu, co jest pokłosiem tego, że poprzednim razem razem to właśnie błędy techniczne systemu były powodem anulowania głosowania.

O tej sytuacji mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ignacy Niemczycki , wiceszef MSZ i polityk Polski 2050. Po prostu system do głosowania w pewnym momencie przestał działać i część z nas, w tym ja, dostała linki, które nie działały. Po kliknięciu nie można było zagłosować. Przez problem techniczny komisja wyborcza podjęła słuszną decyzję, że głosowanie musi zostać powtórzone - powiedział nasz gość.

Wyborcza karuzela

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegali się - oprócz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski - parlamentarzyści: Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia już we wrześniu ubiegłego roku deklarował, że nie będzie znów ubiegał się o tę funkcję. Niedługo po tym, jak nie został wybrany na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców i - jak twierdził - w wyniku wewnętrznych starć w ugrupowaniu, zmienił decyzję i wspominał, że II tura powinna zostać unieważniona, a wtedy on również będzie kandował. W międzyczasie mówiło się o pomyśle Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, który zakładał współprzewodniczenie partii razem z Pauliną Hennig-Kloski. Dzisiejsi głosujący - najprawdopodniej - będą musieli wybierać jednak między dwiema polityczkami.

Ankieta Kto powinien stanąć na czele Polski 2050? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien stanąć na czele Polski 2050? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz 22% Paulina Hennig-Kloska 38% obie polityczki 7% ponownie Szymon Hołownia 33%

głosów: 72