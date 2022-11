Mural upamiętniający obronę Reduty Ordona został dziś odsłonięty na warszawskiej Ochocie. Reduta Ordona, doskonale znana z utworu Adama Mickiewicza, podczas powstania listopadowego była częścią zewnętrznego pasa obrony Warszawy. W Reducie walczyło około dwustu żołnierzy, piechurów i artylerzystów. Kiedy wojska rosyjskie zaatakowały szaniec 6 września 1831 roku, wybuchła przechowywana w nim amunicja. Autor projektu połączył w muralu historyczne wydarzenia ze współczesnością.

Mural na ścianie warszawskiej szkoły podstawowej / Magdalena Grajnert / RMF FM

Mural powstał na ścianie Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie.

Autorem projektu jest Rafał Roskowiński. Mural ma inspirować, nie uczy historii. Jeśli jeden na sto osób zainteresuje się tym, co to było za wydarzenie, to i tak jest wielki sukces - powiedział.

Mural jest podzielony na pięć części. To wynika z gzymsów, które przeszkadzały. Ciężko było dzielić duże postacie, dlatego jest pięć sytuacji - wyjaśniał Rafał Roskowiński.

Jak zauważył jeden z uczniów czwartej klasy w szkole, "połączenie nowoczesnych obrazów żołnierzy, którzy pilnują granic Polski i historii z 1830 roku jest dosyć fascynujące, a kompozycja jest inspirująca".