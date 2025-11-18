Nietypowe zgłoszenie do warszawskiej straży miejskiej wpłynęło od mieszkańca jednego z bloków przy ul. Klaudyny w stolicy. W niedzielę 16 listopada znalazł on na balkonie stado nietoperzy, które wybrały nietypowe miejsce na schronienie. Zwierzęta schowały się bowiem w butach. Interwencję podjęli funkcjonariusze z Ekopatrolu.

Nietoperze znalezione w butach / Straż miejska Warszawa / Straż Miejska

Strażnicy miejscy z Ekopatrolu w Warszawie otrzymali zgłoszenie o licznej grupie nietoperzy na balkonie jednego z bloków.

Około 20 nietoperzy schroniło się wewnątrz butów pozostawionych na balkonie, wybierając to miejsce na ochronę przed chłodem.

Strażnicy przewieźli nietoperze wraz z butami do Lasów Miejskich, gdzie zajęli się nimi specjaliści.

Nietypowe zgłoszenie do straży miejskiej

W niedzielny wieczór, 16 listopada, strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali nietypowe zgłoszenie od mieszkańca bloku przy ulicy Klaudyny w Warszawie. Zgłaszający potrzebował pomocy w sprawie licznej grupy nietoperzy, które się u niego zadomowiły.

Kiedy funkcjonariusze weszli na balkon - bo tam znajdowały się zwierzęta - właściciel wskazał im buty. Jak się okazało, około 20 nietoperzy schroniło się wewnątrz obuwia.

Zwierzęta, szukając ochrony przed chłodem, wybrały niecodzienne miejsce na odpoczynek. Widok wtulonych w siebie małych nietoperzy zaskoczył nie tylko właściciela mieszkania, ale i doświadczonych funkcjonariuszy Ekopatrolu.

Bezpieczna przeprowadzka do Lasów Miejskich

Strażnicy miejscy zdecydowali o przewiezieniu nietoperzy w bezpieczne miejsce. Jednocześnie właściciel butów postanowił oddać swoje obuwie, by ułatwić transport.

Cała grupa nietoperzy, ukryta w butach, została przewieziona do Lasów Miejskich, gdzie zajęli się nimi specjaliści.

Funkcjonariusze przypominają, że nietoperze są objęte ochroną gatunkową. W przypadku znalezienia ich w nietypowych miejscach najlepiej skorzystać z pomocy odpowiednich służb. Specjaliści zadbają o właściwe zabezpieczenie i opiekę nad tymi małymi ssakami.