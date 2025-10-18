Policjanci z warszawskich Włoch przy współpracy z funkcjonariuszami z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III przeprowadzili kontrole punktów, w których prowadzono nielegalny hazard. W ręce stołecznych mundurowych trafiło dwóch obywateli Ukrainy w wieku od 18 i 21 lat. "Odpowiedzą za prowadzeni gier hazardowych wbrew przepisom ustawy" - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska.

Policjanci z Warszawy zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy / KRP II Warszawa / Policja

W trakcie policyjnej kontroli zabezpieczono 5 automatów służących do nielegalnych gier hazardowych.

Kryminalni z warszawskich Włoch działając wspólnie z policjantami z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wcześniej wytypowali miejsca, w których może dochodzić do takiego procederu.

Jak podkreśla stołeczna policja, mężczyzn odpowiedzialnych za nielegalny hazard w stolicy udało się zatrzymać dzięki pracy operacyjnej i rozpoznaniu w terenie. Nie bez znaczenia okazały się też ustalenia policjantów zajmujących się tą sprawą.

W ręce policji trafiło dwóch mężczyzn - obywateli Ukrainy - w wieku 18 i 21 lat. "Mężczyźni usłyszeli zarzut dotyczący nielegalnego prowadzenia gier hazardowych tj. art.107 kodeksu karno-skarbowego" - informuje asp. Małgorzata Gębczyńska.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie.