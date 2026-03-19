Prokuratura rozszerzyła zarzuty dla Samera A., podejrzanego o wyłudzenia ze spółki Orlen ponad 1,5 mld zł - dowiedział się Krzysztof Zasada, dziennikarz RMF FM. Nowe zarzuty dotyczą czwartej z umów na dostawy 80 tys. ton paliwa wartego 12 milionów dolarów. To umowa z 21 maja 2023 roku.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuciła podejrzanemu zawarcie w dniu 21 maja 2023 r. niekorzystnego kontraktu na dostawę 80 tysięcy ton oleju napędowego, który nie został dostarczony, w wyniku czego spółki OTS GmbH i Orlen S.A. poniosły dodatkową szkodę w kwocie ponad 12 milionów dolarów.

W sumie zarzuty obejmują niedostarczone spółce paliwa warte 390 mln dolarów dolarów.

Sąd kolejny raz zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Samera A. na trzy miesiące. Mężczyzny nie ma jednak w Polsce. Trwają jego poszukiwania.

Kim jest Samer A.?

Samer A. to obywatel Polski, były członek zarządu spółki Orlen Trading Switzerland (OTS) należącej do Grupy Orlen. Mężczyzna poszukiwany był czerwoną notą Interpolu i w styczniu 2025 r. został zatrzymany na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do ekstradycji jednak nie doszło.

Na Samerze A. ciążą poważne zarzuty związane z wyrządzeniem znacznych szkód finansowych firmom OTS oraz Orlen - straty te szacowane są łącznie na około 390 mln dol., czyli około 1,5 mld zł.

Zatrudnienie Samera A. w OTS miało odbyć się z inicjatywy ówczesnego wiceprezesa Orlenu Michała Roga. Decyzja ta zapadła mimo zdecydowanego sprzeciwu wewnętrznych służb bezpieczeństwa spółki. Co więcej, już w 2020 roku przygotowano notatkę, która trafiła m.in. na biurka prezesa Daniela Obajtka, premiera Mateusza Morawieckiego, kilku ministrów oraz Jarosława Kaczyńskiego. Dokument zawierał ostrzeżenia dotyczące możliwego zaangażowania Samera A. w nielegalny handel objętą embargiem irańską ropą oraz jego domniemane powiązania z organizacją Hezbollah - uznawaną za terrorystyczną i wspieraną przez Iran.









