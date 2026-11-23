RMF24

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74-letni Janarino Ferreira dos Santos, cierpiący na chorobę Alzheimera, został odnaleziony żywy po 11 dniach spędzonych w amazońskiej puszczy na północy Brazylii. W przetrwaniu pomogły mu umiejętności nabyte w trakcie nielegalnej działalności.

Janarino Ferreira dos Santos zaginął 10 listopada po tym, jak wszedł do zalesionego obszaru w pobliżu Macapy, stolicy stanu Amapá - informuje serwis BFM. Rodzina opublikowała apel o pomoc w jego odnalezieniu.

Dzień przed odnalezieniem wnuczka mężczyzny, Sara Montes, prosiła służby o kontynuowanie poszukiwań. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślała, że akcja miała zostać wstrzymana w niedzielę.

„Nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o dziadku” – apelowała.

Dawna profesja pozwoliła mu przetrwać

Ratownicy znaleźli 74-latka 20 listopada, około 10 kilometrów od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni. Mężczyzna był zdezorientowany. Nagrania z akcji pokazują, jak służby wynoszą go z lasu na prowizorycznych noszach.

Według lokalnych mediów dos Santos był dawniej działającym nielegalnie poszukiwaczem złota i dobrze znał warunki panujące w lesie. By przetrwać, miał żywić się m.in. owocami palmy buriti oraz pić wodę z lokalnych źródeł.

Strażnicy leśni znaleźli w terenie prowizoryczne legowiska wykonane z liści palmy açaí oraz ślady stóp. Jak przekazał portalowi g1 jeden ze strażników, Nerivan da Silva, wskazywały one, że senior wielokrotnie krążył w tym samym rejonie.

W części amazońskiej puszczy, w której prowadzono poszukiwania, gęsta roślinność ogranicza widoczność do zaledwie kilku metrów.

Mężczyzna pozostaje w szpitalu.