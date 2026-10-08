Mówił, że „zrobi coś złego w szkole”. 17-latek z zarzutami

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu nauczyciela, który usłyszał od uczniów o niepokojących wypowiedziach 17-latka. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatka w jego miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę z dwoma nożami oraz telefon komórkowy, w którym odkryto historię wyszukiwania informacji dotyczących planowanego ataku.
Rzeczniczka mazowieckiej policji, podinsp. Katarzyna Kucharska, potwierdziła, że 17-latkowi przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych.
Prokuratura Rejonowa w Sierpcu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach.
Czujność nauczycieli i uczniów zapobiegła tragedii
Burmistrz Sierpca, Jarosław Perzyński, podkreśla, że kluczowa w tej sytuacji była odpowiedzialna postawa uczniów i nauczyciela, którzy nie zbagatelizowali zagrożenia i natychmiast powiadomili odpowiednie służby.
To przytomne, odpowiedzialne, fantastyczne zachowanie młodych osób, które potrafiły zidentyfikować problem i powiadomić nauczyciela, a ten przekazał sprawę policji – mówi Perzyński. Takie postawy trzeba chwalić i wskazywać jako godne powielania - dodał.
Media społecznościowe pod lupą
W kontekście ostatnich niepokojących wydarzeń w polskich szkołach, Perzyński wskazuje na możliwy wpływ mediów społecznościowych i zamkniętych grup internetowych na młodych ludzi.
Szukajmy mechanizmów, które obronią młodzież przed negatywnym wpływem. To rola nas wszystkich, także rodziców – apeluje burmistrz Sierpca.
Do sprawy odniósł się również szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który podczas czwartkowej konferencji prasowej podkreślił skuteczność działań policji dzięki dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli.
W takich sprawach służby są tym skuteczniejsze, im szybciej otrzymają informację – zaznaczył minister.