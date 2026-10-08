Mówił, że „zrobi coś złego w szkole”. 17-latek z zarzutami

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Zarzut kierowania gróźb karalnych usłyszał zatrzymany w Sierpcu 17-latek. Chłopak miał rozpowiadać, że tego „zrobi coś złego w szkole”. Prokuratura przesłuchała go i wystąpiła do sądu o areszt.

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu nauczyciela, który usłyszał od uczniów o niepokojących wypowiedziach 17-latka. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatka w jego miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę z dwoma nożami oraz telefon komórkowy, w którym odkryto historię wyszukiwania informacji dotyczących planowanego ataku.

Rzeczniczka mazowieckiej policji, podinsp. Katarzyna Kucharska, potwierdziła, że 17-latkowi przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych.

Prokuratura Rejonowa w Sierpcu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach.

Udaremniony atak w szkole. Szef MSWiA ujawnia W środę udaremniony został atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

Czujność nauczycieli i uczniów zapobiegła tragedii

Burmistrz Sierpca, Jarosław Perzyński, podkreśla, że kluczowa w tej sytuacji była odpowiedzialna postawa uczniów i nauczyciela, którzy nie zbagatelizowali zagrożenia i natychmiast powiadomili odpowiednie służby.

To przytomne, odpowiedzialne, fantastyczne zachowanie młodych osób, które potrafiły zidentyfikować problem i powiadomić nauczyciela, a ten przekazał sprawę policji – mówi Perzyński. Takie postawy trzeba chwalić i wskazywać jako godne powielania - dodał.

Media społecznościowe pod lupą

W kontekście ostatnich niepokojących wydarzeń w polskich szkołach, Perzyński wskazuje na możliwy wpływ mediów społecznościowych i zamkniętych grup internetowych na młodych ludzi.

Szukajmy mechanizmów, które obronią młodzież przed negatywnym wpływem. To rola nas wszystkich, także rodziców – apeluje burmistrz Sierpca.

Do sprawy odniósł się również szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który podczas czwartkowej konferencji prasowej podkreślił skuteczność działań policji dzięki dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli.

W takich sprawach służby są tym skuteczniejsze, im szybciej otrzymają informację – zaznaczył minister.