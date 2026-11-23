RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

„Decyzja została potwierdzona. Do dyspozycji Polki będzie postawiony jeden samolot szybkiego ostrzegania AWACS” - powiedział wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po tym, jak w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. „Wszyscy ambasadorzy wyrażali solidarność z nami w obliczu tych rosyjskich prowokacji. Mieli świadomość, że ten piątkowy atak to jest część większej całości, część eskalacji rosyjskiej wobec NATO. To oznacza, i to zdanie podzielili wszyscy ambasadorzy, że jest konieczność adekwatnej odpowiedzi Rosji. Nie po to, by eskalować, ale po to, by zniechęcić ją do ataku. Nie mówimy o działaniach w żaden sposób ofensywnych, ale mówimy o zdolnościach do obrony (...). W Polsce były to trzy rakiety, ale tego samego dnia w Danii miała miejsce próba zamordowania obywatela amerykańskiego pochodzenia ukraińskiego” - dodał wiceszef MON.

NATO reaguje na rosyjskie rakiety w Polsce. Narada w Kwaterze Głównej w Brukseli

20 listopada nad ranem, w czasie ataku powietrznego Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Trzy rosyjskie rakiety spadły na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dziś Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej.

Polska będzie mieć do dyspozycji samolot wczesnego ostrzegania AWACS. To bardzo dobry system, który zapewnia nam jeszcze głębszy wgląd w sytuację operacyjną, co pozwala skuteczniej reagować na tego rodzaju zagrożenia - poinformował po posiedzeniu Rady wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

„Oczy NATO na niebie”

Chodzi o specjalistyczny samolot wojskowy wyposażony w potężny radar dalekiego zasięgu oraz stanowiska dowodzenia. W praktyce działa jak mobilne, podniebne centrum kontroli przestrzeni powietrznej.

Czternaście samolotów systemu wczesnego ostrzegania i dowodzenia AWACS, charakterystycznych dzięki umieszczonym na kadłubie kopułom radarowym o średnicy 9 metrów, pełni rolę „oczu na niebie” Sojuszu już od 1982 roku.

To pierwsza natychmiastowa reakcja państw NATO na piątkowy incydent. Wiceszef MON podkreślił, że wszyscy są co do tego zgodni, że Rosja eskaluje konflikt z Zachodem.

To oznacza konieczność adekwatnej odpowiedzi Rosji (...). Nie po to, żeby eskalować, ale żeby odpowiedzieć na tym poziomie, na którym odpowiada Rosja, aby Rosję zniechęcić do ataków (...) - powiedział Paweł Zalewski.

W piątek szczątki rakiet - pocisków manewrujących Ch-101 - spadły w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie, w Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu i w Mołodyczu na Podkarpaciu. Pociski zostały wystrzelone z samolotów typu Tu-95. Pojedynczy rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 ma 7,45 metra długości. Przenosi ładunek bojowy o masie ok. 450 kg. Użyte w ataku pociski mają duży zasięg - do ok. 3500 km od miejsca startu, co pozwala na ich wystrzeliwanie znad terytorium Rosji, daleko poza zasięgiem oddziaływania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Dezinformacja sprawniejsza niż obrona powietrzna. NASK o rzekomym ataku na Królewiec Część materiałów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych jako nagrania domniemanego ukraińskiego ataku dronów na obwód królewiecki pochodziła z innych wydarzeń i krajów – poinformowała PAP przedstawicielka NASK. Jedno z popularnych nagrań…