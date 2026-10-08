Ataki uczniów w szkołach - jak zapobiec agresji wśród dzieci? Rzecznik Praw Dziecka w Radiu RMF24

RMF24

Czy mamy już do czynienia z falą agresji wśród dzieci i młodzieży? Czy patrole policji wokół szkół mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo, czy potrzebne są rozwiązania, które zadziałają długofalowo, zanim dojdzie do kolejnych tragedii? Czy dzieci zaczną bać się chodzić do szkoły? O tym Piotr Salak porozmawia w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 z Moniką Horną-Cieślak, Rzecznikiem Praw Dziecka.

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Co ósmy młody człowiek przyznaje, że rozmawia ze sztuczną inteligencją o swoich problemach, bo „nie ma nikogo innego” - wynika z raportu Alpha Insights. Dlaczego dzieci nie mają do kogo zwrócić się o pomoc? Czy rosnące poczucie samotności, niska samoocena i przeciążenie stresem to już problem, który wymaga systemowej reakcji państwa? Czy Rzecznik Praw Dziecka ma narzędzia, by to zrobić? Co w tej sprawie będzie się działo w najbliższej przyszłości?

Monika Horna-Cieślak była niedawno w Ostrołęce, gdzie rozmawiała z uczniami i nauczycielami po ataku. Co od nich usłyszała? Czy wprowadzenie dodatkowych patroli policji jest wystarczającą odpowiedzią na problem agresji w szkołach? Co wiadomo o przyczynach ataku 15-latka na woźną w szkole pod Wyszkowem? Czy w tej sprawie mogła wystąpić przemoc psychiczna, a może mechanizm naśladownictwa?

W rozmowie także o odpowiedzialności dorosłych i działaniach po takich zdarzeniach. Czy Monika Horna-Cieślak będzie uczestniczyć w przesłuchaniach dzieci ze szkoły pod Wyszkowem, podobnie jak zapowiadała po wizycie w Ostrołęce? Czy potrzebne są zmiany prawa dotyczące treści dostępnych w internecie? Czy dostęp dzieci do mediów społecznościowych powinien być jeszcze bardziej ograniczony?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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