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Miał kask z kamerką, zabił matkę dwójki dzieci. Tusk o nowych faktach ws. ataku 15-latka w szkole

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (13:21)

„Miał kask z kamerką, jego intencją było filmowanie tego, co robił” - tak premier Donald Tusk mówił o najnowszych ustaleniach w sprawie ataku 15-latka w szkole we wsi Leszczydół-Nowiny w okolicach Wyszkowa na Mazowszu. Chłopiec zaatakował nożem trzy osoby - woźną, dyrektora i nauczycielkę. 37-letnia woźna zmarła. Osierociła dwójkę dzieci - przekazał szef rządu.

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Miał kask z kamerką, zabił matkę dwójki dzieci. Tusk o nowych faktach ws. ataku 15-latka w szkole
Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach, zdj. Marcin Obara /PAP

Do dramatycznych wydarzeń doszło ok. godz. 9:15 w szkole we wsi Leszczydół-Nowiny. 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły - dyrektora, nauczycielkę i woźną. Napastnik to były uczeń szkoły. Jak przekazał na pilnym spotkaniu z ministrami premier Donald Tusk, chłopak miał na głowie kask z kamerką. Chciał filmować całe zdarzenie. 

Mamy do czynienia z nastoletnim zabójcą - stwierdził szef rządu. 

37-letnia woźna - mimo reanimacji - zmarła. Jak przekazał na pilnym spotkaniu z ministrami premier Donald Tusk, osierociła dwoje dzieci. Jak dodał, polecił swoim ministrom i szefowi swojej kancelarii, by rodzina kobiety została natychmiast otoczona opieką. 

Życiu zaatakowanej nauczycielki i dyrektora - jak wynika z informacji przekazanych przez szefa rządu - nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Chciałbym przekazać najwyższe wyrazy uznania dla dyrektora i nauczycielki, dziś cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie, nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii - mówił Tusk.

Pilna narada Tuska z ministrami

O godz. 13 rozpoczęła się pilna narada Tuska z ministrami: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. 

To reakcja nie tylko na dzisiejszy atak, ale także na wczorajsze wydarzeniami w szkole w Ostrołęce, w której 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. W tym ataku rannych zostało 9 osób. 

Dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński informował natomiast o udaremnionym ataku w szkole w Sierpcu na Mazowszu. 17-latek przyniósł tam noże. Wcześniej mówił, że chce zrobić komuś krzywdę. Właśnie w czasie konferencji w tej sprawie minister poinformował o ataku 15-latka pod Wyszkowem. 

Zadaniem moim i państwa jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ograniczyć tego rodzaju działania - Ostrołęka i Wyszków będą symbolami dramatu i przede wszystkim znakami ostrzegawczymi - mówił premier przed pilną naradą. Jak podkreślał, do tej pory w polskich szkołach było bezpiecznie. Przyznał jednak, że nie ma złudzień - takie sytuacje mogą się powtarzać. 

Policyjne patrole raz dziennie w szkołach

Obawiamy się ponurego fenomenu naśladownictwa - mówił Tusk. Mówił też o „radykalnie niemądrych challenge'ach wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń”. Dlatego zapowiedział, że poprosi o wydanie decyzji, aby w szkołach przynajmniej raz dziennie pojawiały się policyjne patrole. Przyznał, że wie, iż nie zapobiegnie się w ten sposób wszystkim złym intencjom, ale może to odstraszyć potencjalnych sprawców.

Tusk podkreślił też, że należy wprowadzić przepisy o możliwości natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie. Przypomniał, że rząd chciał wprowadzić w życie ustawę, która „miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci przed agresją, rozmaitymi formami przemocy czy prób wykorzystania w internecie".

Tusk zaznaczył jednak, że ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

My dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu z uprzejmą prośbą do właściciela platformy czy dysponenta daną platformą. Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki - powiedział Tusk.


 


Źródło: RMF24
Tagi: szkoła

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