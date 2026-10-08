Przesłuchanie 15-letniego napastnika, sprawcy ataku pod Wyszkowem

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W czwartek przesłuchiwano 15-latka, który rano w szkole w Leszczydole-Nowinach zabił nożem jedną osobę, a dwie pozostałe ranił - poinformował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Co teraz stanie się z nastolatkiem?

Leszczydół-Nowiny, 15-letni były uczeń i zranił trzy osoby, w tym jedną śmiertelnie (fot. Marcin Obara)

Leszczydół-Nowiny, 15-letni były uczeń i zranił trzy osoby, w tym jedną śmiertelnie (fot. Marcin Obara) / PAP

Sprawca zostanie przewieziony z komendy policji w Wyszkowie, gdzie odbywało się przesłuchanie w obecności opiekuna, do policyjnej izby dziecka w Warszawie.

Tam spędzi noc, a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. To tam zostaną przekazane wszystkie ślady i dowody, które dziś zabezpieczyła na miejscu prokuratura.

Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Atak w szkole pod Wyszkowem

Do ataku doszło w czwartek około godziny 9:15 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach. 15-latek, były uczeń placówki, zaatakował nożem dyrektorkę, nauczycielkę oraz woźną.

Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej pracownicy szkoły nie udało się uratować. Kobieta osierociła dwoje dzieci.

Życiu pozostałych poszkodowanych – jak przekazał premier – nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na pilnej naradzie z ministrami Donald Tusk poinformował o nowych ustaleniach w sprawie ataku.

Miał kask z kamerką, jego intencją było filmowanie tego, co robił – powiedział premier. – Mamy do czynienia z nastoletnim zabójcą – dodał.