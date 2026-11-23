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Pięć osób, zostało rannych i trafiło do szpitala w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku dronów na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wśród poszkodowanych jest obywatel Stanów Zjednoczonych.

Zniszczony po rosyjskim ataku blok w Kijowie, fot. Peczerska Rejonowa Administracja Państwowa w mieście Kijów; 23/11/2026

Zniszczony po rosyjskim ataku blok w Kijowie, fot. Peczerska Rejonowa Administracja Państwowa w mieście Kijów; 23/11/2026 / materiały udostępnione

Stolica poddana wojnie na wyniszczenie

Dziś po raz kolejny rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Kolejny raz m.in. Kijów. W rejonie - odpowiedniku polskiej dzielnicy - szewczenkowskim dron trafił w 5-piętrowy blok. Spadające odłamki zniszczyły samochody, które stanęły w ogniu. W rejonie podolskim dron uderzył w dach 6-piętrowego budynku.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że pięć rannych osób trafiło do szpitala. Wśród nich miał się znaleźć obywatel USA.

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Wczoraj natomiast rosyjski dron trafił w budynek mieszkalny we wsi Dymer w obwodzie kijowskim. W miejscowości położonej nad rzeką Irpień, służby od wczesnego poranka szukały ludzi pod gruzami. Po południu ukraińskie służby poinformowały, że spod gruzów wydobyto dwa ciała, w tym 18-latka. Za to w piątek, 20 listopada - kiedy na terenie Polski spadły trzy rosyjskie rakiety - Rosjanie uszkodzili trzy mosty w Kijowie - Podilsko-Woskresenski, Darnicki i Południowy (Piwdenny), zabijając 6 osób.

Zełenski poinformował, że Rosjanie przygotowują nowe ataki na Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w swoim komunikacie, który umieszcza codziennie wieczorem na platformie X w formie wideo, że Rosja przygotowuje się do nowych ataków na Ukrainę. Przywołał dane wywiadowcze.

Proszę, proszę, bądźcie czujni na sygnały o zagrożeniu rakietowym i uważajcie na siebie (...). Aby temu przeciwdziałać, potrzebujemy zarówno sankcji, jak i realnej kontroli eksportu. Zdecydowanie silniejszej niż ta, którą mają obecnie niektóre kraje (...) - powiedział.

Poinformował też, że zwołał spotkanie Sztabu Generalnego, którego jedynym tematem była ochrona przed rosyjskimi dronami odrzutowymi w latach 2026 i 2027. Według prezydenta wywiad dysponuje szczegółowymi danymi na temat wielkości rosyjskiej produkcji, schematów dostaw komponentów i planów ich wykorzystania.