RMF24

Głęboki, spokojny sen to nie tylko remedium na przemęczenie po całym dniu. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley odkryli, że podczas nocnego odpoczynku mózg uruchamia procesy budowania mięśni, wzmacniania kości oraz spalania tłuszczu. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Cell” dowodzą też, że sen i hormon wzrostu tworzą układ naczyń połączonych, który ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia.

Już od lat wiadomo, że to właśnie w czasie snu wydzielana jest największa ilość hormonu wzrostu – substancji niezbędnej nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, którzy chcą zadbać o tkankę mięśniową, mocne kości i efektywne spalanie tłuszczu. Dotąd jednak nie było jasne, jak mózg zarządza tym procesem i jak konkretnie powiązane są ze sobą sen, wydzielanie hormonu oraz moment pobudki.

Zespół badawczy z uniwersytetu w Berkeley skupił się na wyjątkowo ważnym rejonie mózgu – podwzgórzu. To właśnie tam znajdują się komórki nerwowe produkujące dwa kluczowe hormony: GHRH (hormon uwalniający hormon wzrostu) i somatostatynę (hamującą jego wydzielanie). Okazało się, że podczas głębokiego snu aktywność tych substancji układa się w idealną symfonię, która prowadzi do wzmożonego wyrzutu hormonu wzrostu do krwi.

REM, nie tylko marzenia senne

Najciekawszy efekt badacze dostrzegli podczas tzw. fazy REM, gdy śnimy najbardziej intensywnie. Wówczas oba układy chemiczne w mózgu – zarówno ten sprzyjający, jak i hamujący wydzielanie hormonu – aktywują się razem, co skutkuje jeszcze większym wyrzutem hormonu wzrostu.

Naukowcy podkreślają również, że hormon wzrostu pomaga nie tylko budować mięśnie. Nawet jeśli nie marzysz o bicepsach Arnolda Schwarzeneggera, jest ci potrzebny do utrzymania stabilnego poziomu cukru we krwi, silnych kości, sprawnego spalania tłuszczu oraz… porannej koncentracji. Badacze odkryli, że hormon ten „budzi” specjalny rejon pnia mózgu odpowiedzialny za czujność i gotowość do działania.

Co ciekawe – zaburzenie tego procesu, np. przez chroniczny brak snu, może prowadzić nie tylko do gorszej regeneracji, ale również zwiększonego ryzyka otyłości, cukrzycy czy chorób serca.

Kolejny krok w walce z bezsennością, otyłością i… chorobami neurodegeneracyjnymi?

Naukowcy podkreślają, że ich eksperymenty przeprowadzono na myszach, więc jeszcze nie wiadomo, czy identyczny mechanizm działa u ludzi. Wyniki jednak otwierają nowe możliwości, zarówno w leczeniu zaburzeń snu, jak i w profilaktyce chorób metabolicznych. Być może z czasem lepiej zrozumiemy, jak naprawiać delikatną równowagę między snem, wydzielaniem hormonów i poranną aktywnością.