Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami w bytomskim schronisku. W sobotę przed ośrodkiem odbył się protest. W poniedziałek Urząd Miejski w Bytomiu przejął kontrolę nad placówką. W sprawę schroniska zaangażowały się znane osoby takie jak Dorota "Doda" Rabczewska.

Protest przed schroniskiem w Bytomiu / MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS/Polska Press / East News

Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami w bytomskim schronisku po anonimowym doniesieniu o nieprawidłowościach.

Dlaczego sprawa schroniska budzi tak duże emocje? O tym dowiesz się czytąc artykuł.

Zaczęło się od donosu

W grudniu 2025 r. do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt wpłynęło anonimowe zawiadomienie, z którego wynikało, że w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu dochodzi do nieprawidłowości w zakresie opieki i leczenia znajdujących się w nim zwierząt. Zawiadomienie to zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania Prokuraturę Rejonową w Mysłowicach.

Po złożeniu zawiadomienia zabezpieczono dokumentację dotyczącą zarządzania schroniskiem, materiały z kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli samorządu, jak również ustalono, czy do władz miasta kierowano skargi bądź petycje dotyczące funkcjonowania tej placówki.

"Na podstawie uzyskanych w toku postępowania sprawdzającego materiałów w dniu 14 stycznia 2026 r. funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach wszczął dochodzenie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku, które objęto nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach" - napisał w komunikacie prokurator Miłosz Bystrzycki z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Apel o zgłaszanie się do prokuratury

W ostatni piątek oględziny w schronisku przeprowadzili policjanci wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach. Nie było w nim zwierząt wymagających interwencji, zanotowano jednak zastrzeżenia co do infrastruktury schroniska i zabezpieczenia zwierząt w okresie zimowym.

Prokuratura zaapelowała w komunikacie do członków Stowarzyszenia Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu oraz do pracowników i wolontariuszy bytomskiego schroniska, by zgłaszali się do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, jeśli mają informacje o nieprawidłowościach w działaniu schroniska i złożyli zeznania.

Protesty przed schroniskiem

O zamiarze rozwiązania umowy z zarządcą schroniska bytomski magistrat poinformował w miniony czwartek. Decyzja weszła w życie w piątek i ma związek z narastającymi niepokojami społecznymi wokół funkcjonowania tej placówki, stwierdzonymi uchybieniami podczas kontroli i z brakiem możliwości terminowej realizacji decyzji powiatowego lekarza weterynarii - podali urzędnicy.

Według Urzędu Miasta eskalacja konfliktu wokół schroniska sprawiła, że przestało ono pełnić swoją podstawową rolę, czyli zapewniać bezpieczny azyl zwierzętom. W ostatnich tygodniach pod placówką dochodziło do protestów - ostatni z nich odbył się w sobotę 17 września, agresywnych zachowań wobec pracowników, a także prób samosądu. Wzywana była policja, a działalność adopcyjna i współpraca z wolontariuszami zostały czasowo sparaliżowane.

Do schroniska zaczęły zjeżdżać osoby znane. W ubiegłym tygodniu z kierowniczką schroniska i prezydentem Bytomia spotkała się Dorota Rabczewska, która nie kryła rozczarowania poziomem opieki nad zwierzętami w czasie silnych mrozów. Wskazywała, że sama wysyłała do schroniska odzież ochronną dla psów, która nie została wykorzystana.

To powinno być miejsce, w którym zwierzęta nie wegetują, nie cierpią, nie są narzędziem do interesów, tylko gdzie mogą znaleźć ukojenie i adopcję - zaznaczała.

Akcja adopcyjna

W poniedziałek urząd miasta poinformował, że gmina przejęła bezpośrednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

"Zmieniamy zamki, w schronisku rozpoczyna się inwentaryzacja. Zwierzęta mają zapewnioną opiekę, ubraliśmy je w ciepłe kamizelki, które przekazała schronisku Doda, zabezpieczyliśmy budy i kojce" - napisano na stronie internetowej urzędu.

Jednocześnie trwa akcja adopcyjna, w którą włączyli się radni i społecznicy ze stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami. W poniedziałek swój dom znalazło pięć psów i siedem kotów. Od wtorku kontakt ze schroniskiem będzie możliwy pod numerem telefonu: 661-432-055 i adresem e-mail: schronisko@um.bytom.pl.