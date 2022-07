Napad na warszawskim Mokotowie. Kilku sprawców zaatakowało konwojenta, który niósł pieniądze z kantoru do banku. Napastnicy wyrwali mu torbę. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, napadnięty to emerytowany funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna strzelał do uciekających napastników.