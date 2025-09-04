"Tindaro" - praca Igora Mitoraja - stanęła na placu Trzech Krzyży w Warszawie. 4-metrowa, ważąca 2,6 t wykonana z brązu rzeźba przyjechała do stolicy z Paryża.

„Tindaro” - praca Igora Mitoraja - stanęła na placu Trzech Krzyży w Warszawie. / Szymon Pulcyn / PAP

Na placu Trzech Krzyży w Warszawie stanęła rzeźba Igora Mitoraja "Tindaro".

4-metrowa, ważąca 2,6 t wykonana z brązu rzeźba przyjechała do stolicy z Paryża. "Tindaro" to jeden z 47 obiektów "Aukcji Rzeźby i Obiektów Przestrzennych" Domu Aukcyjnego Polswiss Art, która odbędzie się 16 września.



Cena wywoławcza monumentalnego brązu wynosi na aukcji 4 mln zł. "Tindaro" ma zatem szanse ustanowić nowy rekord cenowy artysty i być jedną z najważniejszych transakcji na rynku aukcyjnym w tym roku - zaznaczyła Marta Rydzyńska z Polswiss Art.

"Tindaro" został stworzony przez jednego najbardziej rozpoznawalnych rzeźbiarzy XX wieku - Igora Mitoraja. Artysta wykonał rzeźbę w 1997 roku na zamówienie międzynarodowej firmy KPM.

Stanęła ona przed siedzibą firmy, w biznesowej dzielnicy Paryża La Défense, pośród spektakularnych rozwiązań architektonicznych tej części miasta.

"Tindaro" należy do najbardziej okazałych prac Igora Mitoraja. Patynowany brąz ma 407 cm wysokości. Monumentalna głowa młodego mężczyzny poprzez swoją nazwę odwołuje się do Tyndareosa, króla Sparty i ojca Heleny Trojańskiej.

Rzeźbiarz - imigrant

Igor Mitoraj (1944-2014), właściwie Jerzy Makina, to polski rzeźbiarz, emigrant, od 1968 r. tworzący poza granicami Polski – we Francji, Niemczech i Włoszech. Początki jego wielkiej kariery wiążą się z przeprowadzką w 1979 roku do Włoch.

W małym miasteczku Pietrasanta, położonym u stóp górskiego łańcucha Alp Apuańskich, artysta odnalazł wszystko, co było mu niezbędne do pracy. Bliskość kamieniołomów w Carrarze i Monte Altissimo już wcześniej uczyniły z Pietrasanta, nazywanej „Małymi Atenami”, siedzibę takich rzeźbiarzy jak Marino Marini czy Henry Moore.

Tam też w połowie lat 80. trafiła znana włoska krytyczka sztuki i jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Rzymie Maria Angiolillo.

Zafascynowana Mitorajem, pomogła zorganizować mu pierwszą wielką wystawę, która odbyła się w Zamku Świętego Anioła w Rzymie w 1985 roku.

Zwieńczony sukcesem pokaz otworzył rzeźbiarzowi drzwi do międzynarodowej kariery i zaowocował kolejnymi ważnymi ekspozycjami we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.