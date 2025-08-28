Obraz włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego, skradziony przez nazistów podczas II wojny światowej, niespodziewanie pojawił się na fotografii dołączonej do ogłoszenia o sprzedaży willi w argentyńskim Mar del Plata. Mimo przeszukania nieruchomości przez policję, poszukiwanego od 80 lat "Portretu damy" nie odnaleziono. Śledczy wpadli jednak na pewien trop...

Argentyna: Obraz skradziony przez nazistów pojawił się i... zniknął (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Arcydzieło włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego pod tytułem "Portret damy" ("Contessa Colleoni") było widoczne na jednym ze zdjęć dołączonych do ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w mieście Mar del Plata, położonym około 400 km na południe od Buenos Aires - ujawnił holenderski dziennik "Algemeen Dagblad".

Barokowy obraz był jednym z ponad tysiąca dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów z kolekcji mieszkającego w Amsterdamie żydowskiego marszanda Jacques'a Goudstikkera, który zginął w 1940 roku.

Według holenderskiej gazety, portret należał do wysokiej rangi urzędnika niemieckiej III Rzeszy Friedricha Kadgiena, który po wojnie zbiegł do Argentyny.