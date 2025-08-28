Obraz włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego, skradziony przez nazistów podczas II wojny światowej, niespodziewanie pojawił się na fotografii dołączonej do ogłoszenia o sprzedaży willi w argentyńskim Mar del Plata. Mimo przeszukania nieruchomości przez policję, poszukiwanego od 80 lat "Portretu damy" nie odnaleziono. Śledczy wpadli jednak na pewien trop...
Arcydzieło włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego pod tytułem "Portret damy" ("Contessa Colleoni") było widoczne na jednym ze zdjęć dołączonych do ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w mieście Mar del Plata, położonym około 400 km na południe od Buenos Aires - ujawnił holenderski dziennik "Algemeen Dagblad".
Barokowy obraz był jednym z ponad tysiąca dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów z kolekcji mieszkającego w Amsterdamie żydowskiego marszanda Jacques'a Goudstikkera, który zginął w 1940 roku.
Według holenderskiej gazety, portret należał do wysokiej rangi urzędnika niemieckiej III Rzeszy Friedricha Kadgiena, który po wojnie zbiegł do Argentyny.