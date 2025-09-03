XVIII-wieczne arcydzieło "Portret damy" ("Contessa Colleoni") włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego było poszukiwane od lat. Skradli je podczas II wojny światowej naziści. Teraz - w związku z kradzieżą - w Argentynie aresztowana została córka nazisty. Kobieta zamieściła zdjęcia o sprzedaży domu, na których pojawiło się zaginione płótno. Patricia Kadgien i jej mąż trafili do aresztu domowego.

Sąd w Argentynie nałożył areszt domowy na córkę zbiegłego nazisty Friedricha Kadgiena w związku z obrazem "Portret damy" Giuseppe Ghislandiego zrabowanym w czasie II wojny światowej.

Patricia Kadgien i jej mąż zostali zamknięci w areszcie domowym na 72 godziny, poczynając od poniedziałku. Będą przesłuchiwani w związku z podejrzeniem utrudniania śledztwa mającego na celu odnalezienie obrazu - powiedziało we wtorek agencji Reutera źródło w organach ścigania.

Według tego źródła para zostanie prawdopodobnie oskarżona o "zatajenie kradzieży w kontekście ludobójstwa".

"Portret damy" skradziony przez nazistów

"Portret damy" ("Contessa Colleoni") autorstwa włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego był jednym z ponad tysiąca dzieł sztuki ukradzionych przez nazistów z kolekcji mieszkającego w Amsterdamie żydowskiego marszanda Jacques'a Goudstikkera. Według mediów trafiło w ręce wysokiej rangi urzędnika III Rzeszy Friedricha Kadgiena, który po wojnie zbiegł do Argentyny.

W ubiegłym tygodniu, po publikacji holenderskiego dziennika "Algemeen Dagblad", który wyśledził obraz, argentyńska policja przeszukała wystawiony na sprzedaż dom córki zbiegłego nazisty. Posiadłość stoi w mieście Mar del Plata, około 400 km na południe od Buenos Aires. Funkcjonariusze nie znaleźli tam zaginionego dzieła sztuki.

W poniedziałek przeszukano również kilka innych nieruchomości należących do Kadgien i jej krewnych. Tam również nie było "Portretu damy". Znaleziono dwa inne obrazy, pochodzące prawdopodobnie z XIX wieku.