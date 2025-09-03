XVIII-wieczne arcydzieło "Portret damy" ("Contessa Colleoni") włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego było poszukiwane od lat. Skradli je podczas II wojny światowej naziści. Teraz - w związku z kradzieżą - w Argentynie aresztowana została córka nazisty. Kobieta zamieściła zdjęcia o sprzedaży domu, na których pojawiło się zaginione płótno. Patricia Kadgien i jej mąż trafili do aresztu domowego.
Sąd w Argentynie nałożył areszt domowy na córkę zbiegłego nazisty Friedricha Kadgiena w związku z obrazem "Portret damy" Giuseppe Ghislandiego zrabowanym w czasie II wojny światowej.
Patricia Kadgien i jej mąż zostali zamknięci w areszcie domowym na 72 godziny, poczynając od poniedziałku. Będą przesłuchiwani w związku z podejrzeniem utrudniania śledztwa mającego na celu odnalezienie obrazu - powiedziało we wtorek agencji Reutera źródło w organach ścigania.
Według tego źródła para zostanie prawdopodobnie oskarżona o "zatajenie kradzieży w kontekście ludobójstwa".