"Portret damy" skradziony przez nazistów

"Portret damy" ("Contessa Colleoni") autorstwa włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego był jednym z ponad tysiąca dzieł sztuki ukradzionych przez nazistów z kolekcji mieszkającego w Amsterdamie żydowskiego marszanda Jacques'a Goudstikkera. Według mediów trafiło w ręce wysokiej rangi urzędnika III Rzeszy Friedricha Kadgiena, który po wojnie zbiegł do Argentyny.



W ubiegłym tygodniu, po publikacji holenderskiego dziennika "Algemeen Dagblad", który wyśledził obraz, argentyńska policja przeszukała wystawiony na sprzedaż dom córki zbiegłego nazisty. Posiadłość stoi w mieście Mar del Plata, około 400 km na południe od Buenos Aires. Funkcjonariusze nie znaleźli tam zaginionego dzieła sztuki.



W poniedziałek przeszukano również kilka innych nieruchomości należących do Kadgien i jej krewnych. Tam również nie było "Portretu damy". Znaleziono dwa inne obrazy, pochodzące prawdopodobnie z XIX wieku.