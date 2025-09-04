Wstrząsające informacje napływają z Półwyspu Iberyjskiego. W wyniku szeroko zakrojonej akcji portugalskiej i hiszpańskiej policji udało się rozbić groźny gang, który od miesięcy terroryzował bezdomnych i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Przestępcy zmuszali swoje ofiary do niewolniczej pracy na plantacjach rolnych w północnej Hiszpanii.

Bezdomni zmuszani do pracy na plantacjach (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Porwania, groźby i niewolnicza praca

Według ustaleń śledczych, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyszukiwali swoje ofiary głównie wśród osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Przestępcy nie cofali się przed użyciem przemocy - w trakcie porwań grozili swoim ofiarom bronią palną, zastraszając je i zmuszając do posłuszeństwa. Co najmniej dwie z uwolnionych osób zostały porwane wiosną tego roku z Portugalii i przewiezione do Hiszpanii, gdzie były wykorzystywane do ciężkiej pracy w rolnictwie.

Ofiary, które udało się uwolnić podczas policyjnej obławy, to osoby w wieku od 25 do 58 lat. Wszystkie były zmuszane do pracy w nieludzkich warunkach, bez wynagrodzenia i możliwości opuszczenia plantacji. Policja podkreśla, że liczba poszkodowanych może być znacznie wyższa - śledztwo w tej sprawie trwa.

Zatrzymania i zarzuty

W wyniku skoordynowanej akcji służb zatrzymano sześć osób - pięciu mężczyzn i jedną kobietę. Wszyscy przebywają już w areszcie i usłyszeli poważne zarzuty. Obejmują one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizację porwań, nielegalne posiadanie broni oraz bezprawne pozbawianie wolności. Dodatkowo, członkom gangu zarzuca się pozbawianie ofiar wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz zmuszanie ich do pracy w warunkach urągających godności człowieka.

Śledczy ujawniają, że proceder miał miejsce na plantacjach w różnych regionach północnej Hiszpanii. Ofiary były wykorzystywane do najcięższych prac polowych, często przez wiele godzin dziennie, bez odpowiedniego wyżywienia, opieki medycznej czy możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Przestępcy stosowali przemoc fizyczną i psychiczną, by utrzymać pełną kontrolę nad swoimi ofiarami.

Policja nie wyklucza, że gang działał od dłuższego czasu, a liczba osób, które padły ofiarą tego procederu, może być znacznie większa. Służby apelują do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z przestępcami lub posiadają informacje na temat podobnych przypadków, o zgłaszanie się do organów ścigania.