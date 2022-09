W Ludźmierzu uruchomione zostanie pierwsze w tym regionie, a ósme w Polsce, Centrum Pomocy Dzieciom. Placówka będzie oferować nieodpłatną pomoc dzieciom i rodzinom z okolicznych powiatów - podaje portal 24tp.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Centra Pomocy Dzieciom powstają w Polsce od 2018 r. z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Trzy z nich - w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim prowadzi sama FDDS, a do zakładania kolejnych zachęca aktywne i doświadczone w pracy na rzecz dzieci organizacje w całej Polsce.

Placówka powstanie w grudniu tego roku

Pierwsze Centrum Pomocy Dzieciom na Podhalu zostanie otworzone przez działającą w Rabce-Zdroju Fundację PoWer. Wraz z moim zespołem już od 2014 r. wspieramy dzieci doświadczające przemocy i zmagające się z problemami zdrowia psychicznego - przypomina Weronika Potaczek, prezeska Fundacji PoWer. Dodaje, że z każdym kolejnym rokiem potrzeby są coraz większe.

Stąd pomysł, aby rozwinąć się w stronę działalności nieodpłatnej dla podopiecznych, czyli założyć Fundację PoWer, a jednocześnie skorzystać z najlepszych istniejących w Polsce wzorców wspierania dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, jakie realizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w swoich Centrach Pomocy Dzieciom. Jestem przekonana, że dzięki dobrej współpracy zarówno z samorządem i instytucjami lokalnymi, jak i z pozostałymi CPD, nasza oferta pomocowa będzie jeszcze lepsza niż dotychczas - dodaje szefowa Fundacji PoWer.

Rabka-Zdrój od 1996 roku jest Miastem Dzieci Świata

Prowadzimy i aktywnie wspieramy wiele działań na rzecz dzieci - mówi Leszek Świder burmistrz miasta Rabki-Zdroju.

Centrum Pomocy Dzieciom w Ludźmierzu będzie działało według tych samych zasad i standardów, które sprawdziły się w innych tego typu placówkach w Polsce i na świecie.

Pierwsze takie ośrodki (Child Advocacy Centres) przeznaczone dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem powstawały w Stanach Zjednoczonych i w Skandynawii, gdzie funkcjonują w oparciu o model Barnahus. Barnahus i wzorowane na nim Centrum Pomocy Dzieciom to system wsparcia, który oferuje wszechstronną, profesjonalną, interdyscyplinarną pomoc potrzebną do tego, aby dziecko jak najszybciej mogło wrócić do równowagi po doświadczeniu przemocy lub wykorzystywania seksualnego.