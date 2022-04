Jesteśmy z Wami! W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie trwają przygotowania do wielkiej gali charytatywnej.

/ Materiał prasowy /

Charytatywna gala dla Ukrainy МИ З ВАМИ / Jesteśmy z Wami! odbędzie się 14 kwietnia. Artyści narodowej sceny jednoczą się z walczącą Ukrainą językiem opery, baletu, muzyki i teatru. Wystąpią wybitne solistki Olga Pasiecznik i Agata Zubel. Na scenie pojawią się też gwiazdy Polskiego Baletu Narodowego oraz Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Maestro Andriya Yurkevycha. To ukraiński artysta od lat współpracujący z tą sceną.

"Muzyka ma wielką siłę. Pragniemy wyrazić szacunek dla dziedzictwa kulturowego Ukrainy i przekazać wyrazy wsparcia w obliczu rosyjskiej agresji" - mówią organizatorzy.

Uroczysta gala charytatywna dla Ukrainy będzie miała dwie części - operową i baletową. W pierwszej z nich znajdą się utwory znakomitych współczesnych kompozytorów ukraińskich, współpracujących z polskim środowiskiem twórczym. Będą kompozycje Lubawy Sydorenko, Zoltana Alamashiego i Aleksandra Shymko. Te wokalno-instrumentalne dzieła w bardzo szczególny sposób odnoszą się do polskiej kultury. Powstały do słów Czesława Miłosza i Haliny Poświatowskiej.

"Wierzymy, że nasi ukraińscy przyjaciele odczują tego wieczoru bliskość polskich serc i że będzie to zwiastun pokoju i dobrej przyszłości narodu ukraińskiego" - mówią organizatorzy gali.

W drugiej części wieczoru na scenie pojawi się Polski Balet Narodowy. Artyści wybrali kilka fragmentów ze swoich przedstawień. Spektakl rozpoczną fragmenty baletu "Kurt Weill" w choreografii Krzysztofa Pastora, z nagraniami muzyki tytułowego kompozytora, który sam był kiedyś uciekinierem przed rodzącym się w Niemczech nazizmem. Jak przypominają twórcy "Jego Gebet w tej interpretacji to modlitwa wylęknionego człowieka, otoczonego narastającym zagrożeniem. Duet taneczny do jego muzyki ze sztuki Silbersee przywołuje empatyczną odwagę żołnierza, który ryzykuje własnym życiem ułatwiając prześladowanemu ucieczkę przed opresją przez Srebrne Jezioro". W programie części baletowej pojawi się też wstrząsająca powstańcza sekwencja z baletu "I przejdą deszcze..." Krzysztofa Pastora z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego. Inspirowana jest filmem "Kanał" Andrzeja Wajdy.

Całkowity dochód z biletów przeznaczony zostanie na potrzeby dzieci z Ukrainy. Tych uciekających przed wojną z matkami, sierot oraz dzieci z domów dziecka. Partnerem gali charytatywnej jest Nasza Fundacja, która od lat aktywnie i wszechstronnie opiekuje się dziećmi z domów dziecka. Wszyscy artyści zrzekli się swoich honorariów.