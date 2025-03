Marzec obfituje w ciekawe zjawiska astronomiczne. "Uwagę warto zwrócić na: zaćmienie Księżyca i Słońca" – mówi Adam Derdzikowski z płońskiego planetarium i obserwatorium w rozmowie z reporterem RMF MAXX Kamilem Puternickim.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pierwsza okazja do obserwacji będzie miała miejsce już 14 marca (piątek). Nad ranem wystąpi zaćmienie Księżyca. Będzie niestety trudne do obserwacji, ze względu na to, że Księżyc będzie nisko nad zachodnim horyzontem. I będzie niezwykle trudno zaobserwować to zjawisko nawet najbardziej doświadczonym obserwatorom nieba - wyjaśnia Adam Derdzikowski.

Jak dodaje, dużo korzystniejsze warunki będą 29 marca. Wtedy widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca.

Zjawisko to wystąpi w rejonie Mazowsza mniej więcej między godzinami 11:40 a 13:15. To są takie orientacyjne godziny. Maksimum zjawiska wystąpi po godzinie 12, wtedy około 18 procent tarczy słonecznej zostanie zakryte przez Księżyc - precyzuje w rozmowie z RMF MAXX koordynator płońskiego planetarium i obserwatorium.

Z obserwacją nie powinno być większego problemu, jeżeli nie będzie grubej warstwy chmur. Zjawisko potrwa około 2 godz.

Trzeba jedynie pamiętać o bezpieczeństwie - używać specjalistycznych filtrów astronomicznych do obserwacji wizualnych czy przy fotografowaniu, by nie uszkodzić sprzętu.

29 marca warto również odwiedzić płońskie planetarium i obserwatorium astronomiczne, gdzie za pomocą profesjonalnego sprzętu będzie można w większym gronie zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca.