Lotnisku Warszawa-Modlin może grozić paraliż spowodowany masowymi odejściami funkcjonariuszy straży granicznej - ostrzegają związkowcy tej formacji. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nowy projekt w sprawie dodatku stołecznego dla służb mundurowych nie objął strażników z placówki w Modlinie.

Związkowcy z nadwiślańskiego oddziału SG wysłali pismo do szefa MSWiA. Wyrażają w nim niezadowolenie z decyzji resortu. Twierdzą, że dyskryminuje ona strażników pracujących w modlińskiej placówce.

"Podnoszone coraz częściej przez środowisko służb mundurowych hasło o braku chętnych do służby nie jest pustosłowiem ani łzawą bajeczką na użytek przekazu medialnego. W modlińskiej placówce na chwilę obecną sytuacja ukompletowania personalnego przedstawia się następująco: 11 osób już złożyło prośbę o zwolnienie na emeryturę, a 7 osób wystąpiło o przeniesienie do innych formacji, albo jednostek organizacyjnych SG. Stale nieobsadzonych pozostaje 10 stanowisk, co razem na dzień 1 marca 2023 roku daje niedobór w liczbie 28 ludzi, na 209 etatów" - czytamy w dokumencie skierowanym do ministra Mariusza Kamińskiego.

"Żyje się ciężko, na to nic nie poradzimy, ale funkcjonariusze i kandydaci do służby widzą, że poszczególne formacje nie oferują jednolitego standardu uposażeń. Są wśród mundurowych ‘równi i równiejsi’, a przecież zadania na każdym odcinku wymagają tej samej ofiarności i zaangażowania" - podkreślają związkowcy.

Dodatek stołeczny objął funkcjonariuszy straży z Warszawy, a także wszystkich policjantów z garnizonu warszawskiego - także służących w Modlinie, natomiast tamtejszych strażników - nie - mówił reporterowi RMF FM szef związku Robert Lis.

Jak może być nierówno traktowany funkcjonariusz straży granicznej w stosunku do funkcjonariusza policji, który ma dodatek. Mamy inne żołądki? Mamy inne mieszkania? Większość funkcjonariuszy mieszka na terytorium Warszawy - argumentował Lis.

Według związkowca, już w przyszłym roku może się zacząć exodus pracowników z Modlina, przede wszystkim do jednostek w Warszawie. To może sprawić, że nie będzie wystarczającej liczby strażników do przeprowadzania kontroli na lotnisku.