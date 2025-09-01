"Lotnisko Warszawa-Radom zostało operacyjnie uruchomione w poniedziałek o godz. 17 z ograniczonymi parametrami dla drogi startowej" - przekazała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont. Lotnisko zostało zamknięte po czwartkowej katastrofie, kiedy to wojskowy samolot F-16 rozbił się na drodze startowej w czasie przygotowań do pokazów AirShow.

Lotnisko Warszawa-Radom / Wojciech Olkusnik / East News

Od momentu przekazania drogi startowej zarządzającemu trwały analizy stanu technicznego pasa startowego i infrastruktury lotniskowej przy udziale ekspertów Polskich Portów Lotniczych oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W ich wyniku opracowano plan działania mający na celu przywrócenie całkowitej sprawności operacyjnej lotniska - poinformowała Anna Dermont.

Aktualnie wykonany został pierwszy etap tych działań, który umożliwił wznowienie operacji. W następnych etapach przywrócona zostanie pełna dostępność portu - dodała rzeczniczka PPL.

Jak jednocześnie podkreśliła, szczegółowe decyzje o realizacji poszczególnych lotów leżą w gestii danej linii lotniczej, dlatego PPL prosi wszystkich pasażerów o bieżące sprawdzanie statusu rejsów bezpośrednio u przewoźnika.

Podkreślamy, że wszystkie działania zarządzającego lotniskiem mają na względzie przede wszystkim zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa odbywających się na nim operacji. Udostępniona infrastruktura lotniskowa jest pod stałym nadzorem służb technicznych i jest dopuszczona do bezpiecznego wykonywania operacji - zaznaczyła rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych.