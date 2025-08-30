Kamera osobista, która należała do majora Macieja "Slaba" Krakowiana, pilota F-16, który zginął w katastrofie w Radomiu, została zabezpieczona przez prokuraturę. Tę informację reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu potwierdził w sobotę prok. Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na miejscu dalej pracują śledczy.

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie / PAP/Piotr Polak/Paweł Supernak / PAP

"Kamera będzie przekazana biegłemu informatykowi, celem ustalenia, czy jest sprawna i zgrania ewentualnych filmów, nagrań, jeśli się takowe znajdują na niej" - podał później prokurator Polskiej Agencji Prasowej.

Najprawdopodobniej był to prywatny sprzęt pilota. Możliwe, że dotarcie do zapisanych na niej danych zajmie biegłemu nawet parę tygodni.

Przypomnijmy, że chodzi o tragedię, do której doszło w czwartek, 28 sierpnia, w Święto Lotnictwa Polskiego, podczas próby do pokazów Air Show w Radomiu. Rozbił się samolot F-16, a pilot - 35-letni mjr Maciej "Slab" Krakowian - nie przeżył. Był to jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych pilotów Sił Powietrznych RP, w tym F-16, lider Tiger Demo Team.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



Katastrofa F-16, Radom / Paweł Supernak / PAP

Śledztwo ws. katastrofy F-16 w Radomiu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące katastrofy F-16 i analizuje wcześniejsze zdarzenia z tego dnia, w tym to niebezpieczne zbliżenie maszyn. Na lotnisku w Radomiu kolejny dzień pracuje zespół m.in. prokuratorów i biegłych z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Lotnisko będzie nieczynne co najmniej do wtorku w nocy. W śledztwo zaangażowanych zostało 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Jak tłumaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, jest to podyktowane tym, że oględzinom musi być poddany duży teren, około 20 ha.

Samolot, uderzając w ziemię dwukrotnie w kształcie elipsy, przekroczył pas startowy na przestrzeni długości około 700 do 1000 metrów i szerokości około 200 metrów. Te szczątki znajdują się w różnych miejscach - mówił prokurator.

Cały areał został podzielony na pięć różnych sektorów. Do oględzin każdego z nich zostało przydzielonych kilku prokuratorów - powiedział prok. Skiba.

Dodał, że wraz z prokuratorami pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy dokonują oględzin razem z technikami wojskowymi znającymi budowę samolotów F-16.

Wspierani jesteśmy w sposób bardzo zharmonizowany przez przedstawicieli Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego akredytowanej przy Ministerstwie Obrony Narodowej, z którymi cały czas dochodzi do wymiany uwag odnośnie tego, jak należy przeprowadzać i w jakiej kolejności poszczególne etapy oględzin - powiedział prokurator.

Prokurator podkreślił, że działania śledczych skupiają się w tym momencie przede wszystkim na bardzo rzetelnym i szybkim zgromadzeniu materiału dowodowego. Służby pracujące na lotnisku korzystają ze specjalistycznego sprzętu. Już w piątek nad ranem zostały zeskanowane całe połacie lotniska, aby zlokalizować wszelkie części rozbitego samolotu.

Oprócz tego trwają intensywne przesłuchania świadków. Jako pierwsi przesłuchani zostali m.in. pracownicy obsługi naziemnej i główny technik samolotu. Analizowana jest też cała dokumentacja związana z lotem treningowym F-16, który uległ katastrofie. Według prok. Skiby czynności na terenie bazy lotniczej w Radomiu będą prowadzone na pewno przez kilka dni. Zarządzające lotniskiem w Radomiu Polskie Porty Lotnicze (PPL) podały, że lotnisko Warszawa-Radom pozostaje zamknięte do wtorku, 2 września do godz. 1.59 w nocy.

W piątek po południu odbyła się sekcja zwłok pilota. Nie informujemy o wynikach dotychczasowych badań - przekazał rzecznik.