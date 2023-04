Po 8 miesiącach remontu z powrotem otwiera się Muzeum Chopina w Warszawie. Na zwiedzających czekają zupełnie nowe ekspozycje, a na tych którzy odwiedzą muzeum w dniu otwarcie dodatkowe niespodzianki.

Odnowiona stała ekspozycja, wystawy czasowe i wydarzenia przygotowane specjalnie z myślą o długim weekendzie majowym. To wszystko już od soboty do zobaczenia w Muzeum Chopina w Warszawie.

Ekspozycja stała Muzeum Chopina, od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem gości z Polski i świata, została zmodernizowana. Jej elementy rozbudowano w taki sposób, aby pełniej przedstawiały zwiedzającym poszczególne aspekty życia Fryderyka Chopina.

Zdecydowanie zwiększona została liczba oryginalnych obiektów, wśród których znaleźć można wiele dotychczas niewystawianych, jak na przykład portret Chopina namalowany przez jego serdecznego przyjaciela – Teofila Kwiatkowskiego.

Poza tym zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć listy Fryderyka Chopina, które udało się nam kupić na aukcjach w ostatnich latach. Jest to niesamowita gratka dla zwiedzających, dlatego że te obiekty są bardzo wrażliwe, bardzo kruche i pokazujemy je przez bardzo krótki okres. Natomiast zapewniam, że jak Państwo dotrą do muzeum, to zawsze któryś z tych listów będą mogli obejrzeć i przeczytać – zapewnia kustosz muzeum, Sławomir Kuter. Listy te Fryderyk Chopin pisał do przyjaciela Wojciecha Grzymały oraz George Sand – dodaje kustosz.

Zwiedzający będą mieli okazje zobaczyć także również satyryczny portret kompozytora wykonany przez George Sand.

„Fortepian Chopina”

W nawiązaniu do 160. rocznicy powstania styczniowego, w Muzeum będzie dostępna także specjalna ekspozycja czasowa wokół wiersza Cypriana Kamila Norwida – „Fortepian Chopina”. Rękopis tego arcydzieła, udostępniony przez Bibliotekę Narodową, pozostanie w Muzeum Chopina do niedzieli, 21 maja.

Muzyka na żywo

Wraz z ponownym otwarciem Muzeum powrócą również cykle recitali pianistycznych, które odbywać się będą w Sali Koncertowej w podziemiach Muzeum. Wznowione zostaną również wtorkowe koncerty z cyklu „Młode talenty” o godzinie 17:00.

Majówka u Chopina

Z okazji długiego weekendu majowego Muzeum Fryderyka Chopina pozostanie otwarte również w poniedziałek 1 maja. Dodatkowo, przez całą majówkę, czyli od soboty 29 kwietnia do środy 3 maja, w cenie biletu do Muzeum będzie można posłuchać muzyki Chopina na żywo, wykonywanej przez młodych pianistów o godz. 12:00, 15:00 i 17:00.