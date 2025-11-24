​Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali dwóch młodych mieszkańców Wrocławia podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej pieniądze od osób starszych. Oszuści, zamiast tradycyjnej metody "na wnuczka", tym razem podszywali się pod bliskich, prosząc o pieniądze na rzekomą szczepionkę ratującą życie.

Funkcjonariusze z Karpacza i Jeleniej Góry zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 21 lat, mieszkańców Wrocławia, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zamiast znanej metody "na wnuczka", tym razem przestępcy postawili na nowy scenariusz. Oszuści wykorzystywali lęk seniorów o zdrowie najbliższych, przekonując ich do przekazania dużych sum pieniędzy na zakup "szczepionki ratującej życie".

Co ustaliła policja?

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy wskazuje, że grupa przestępcza dopuściła się co najmniej czterech udanych oszustw oraz kilkunastu prób wyłudzenia na terenie powiatu karkonoskiego, Wałbrzycha, Wrocławia, powiatu świdnickiego i województwa opolskiego. Schemat działania był zawsze podobny - telefon do seniora, wzbudzenie poczucia zagrożenia i nakłonienie do przekazania pieniędzy.

Nowa metoda oszustów na wyłudzanie pieniędzy od seniorów Policja

Do jednego z zatrzymań doszło 18 listopada 2025 roku w gminie Podgórzyn. Policjanci zauważyli podejrzaną taksówkę, w której siedział młody mężczyzna. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego znalazł się w okolicy. W tym samym czasie 83-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego miał przekazać blisko 40 tysięcy złotych na rzekomą szczepionkę dla córki. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji policji, do przekazania pieniędzy nie doszło.

Zarzuty i dalsze działania służb

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw na szkodę osób starszych. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka na trzy miesiące. Policja sprawdza, czy mężczyźni mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.

Policjanci przypominają, że oszuści stale modyfikują swoje metody działania. Apelują o ostrożność i natychmiastowy kontakt z policją w przypadku podejrzenia próby wyłudzenia. Funkcjonariusze kontynuują ustalanie szczegółów sprawy i sprawdzają powiązania zatrzymanych z innymi oszustwami.