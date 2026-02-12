Złote korki piłkarskie, które premier Donald Tusk przekazał na rzecz 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zostały wylicytowane w czwartek. Zwycięzca aukcji spotka się z szefem rządu w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Chwilę po zakończeniu aukcji, premier skomentował rezultat aukcji w mediach społecznościowych. "Piękny wynik! Wszystko na zdrowe brzuszki polskich dzieci. Dzięki!" - napisał Tusk.
Zwycięzca licytacji otrzyma złote korki piłkarskie z napisem "Donald Tusk" oraz spotka się z szefem rządu w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Tegoroczna oferta premiera osiągnęła kwotę 700 250 zł. Tym samym szef rządu pobił swoją zeszłoroczną licytację na rzecz WOŚP, która zakończyła się wynikiem 500 500 zł. Zwycięzca otrzymał wtedy zaproszenie na tradycyjne kaszubskie śniadanie z premierem w KPRM.