Uniwersytet w Siedlcach prowadzi badania, które mogą zrewolucjonizować polskie stoły. Ziemniaki o fioletowym, czerwonym czy różowym miąższu to nie tylko uczta dla oka, ale i zdrowia. Czy już wkrótce staną się naszym hitem eksportowym i lokalnym superproduktem?

Fioletowe ziemniaki z polskiego pola – to może być hit zdrowej diety / Materiał prasowy /

Barwne ziemniaki - innowacja prosto z Siedlec

W Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach, pod okiem zespołu naukowców z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu w Siedlcach, rodzi się prawdziwa rewolucja na polu ziemniaczanym. Prace prowadzone przez prof. dr. hab. Marka Gugałę oraz mgr. inż. Łukasza Domańskiego skupiają się na uprawie odmian, których miąższ zachwyca intensywnymi kolorami - od głębokiego fioletu, przez czerwień, aż po delikatny róż.

To nie tylko eksperyment naukowy, ale realna odpowiedź na światowy trend "superfoods", czyli produktów spożywczych bogatych w składniki odżywcze i prozdrowotne. Jak podkreślają badacze, "to warzywo, które może stać się polską odpowiedzią na światowy trend ‘superfoods’".

Zdrowie, które widać na talerzu

Dlaczego warto sięgnąć po barwne ziemniaki? Przede wszystkim dla zdrowia. Kolorowe odmiany są prawdziwą skarbnicą antocyjanów i polifenoli - naturalnych związków o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Ich obecność w diecie pomaga obniżyć indeks glikemiczny posiłków oraz wspiera profilaktykę chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca czy miażdżyca.

Badania naukowe potwierdzają, że "ziemniaki o fioletowym miąższu mogą poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych i stabilizować poziom cukru we krwi". To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie, nie rezygnując z tradycyjnych smaków.

Nowa jakość w kuchni i na rynku

Kolorowe ziemniaki to nie tylko zdrowie, ale i zupełnie nowe możliwości kulinarne. Ich intensywna barwa sprawia, że potrawy wyglądają niezwykle efektownie - zarówno na domowym stole, jak i w restauracyjnych daniach. Fioletowe chipsy, różowe puree czy czerwone kluseczki mogą wkrótce podbić serca smakoszy i kucharzy.

Wprowadzenie tych odmian na rynek to także szansa dla polskich rolników. Większa różnorodność upraw to większa konkurencyjność i możliwość budowania niszowych, wysokowartościowych rynków żywności. Jak podkreślają naukowcy, "wprowadzenie barwnych odmian zwiększa różnorodność upraw, wspiera konkurencyjność polskiego rolnictwa i pozwala budować niszowe, wysokowartościowe rynki żywności".