Ananas to nie tylko smak egzotyki, ale prawdziwa bomba zdrowia! Dowiedz się, dlaczego warto włączyć ten owoc do codziennego menu – eksperci nie mają wątpliwości: korzyści jest znacznie więcej, niż myślisz!

Ananas – naturalny sposób na młodość, odporność i szczupłą sylwetkę! / Shutterstock

Egzotyka na talerzu - co kryje w sobie ananas?

Kiedy myślimy o owocach, które mogłyby zrewolucjonizować nasze zdrowie, naszą wyobraźnię zwykle rozpalają jagody, granaty czy awokado. Tymczasem tuż pod nosem mamy owoc, który od wieków jest symbolem gościnności, radości i... zdrowia! Ananas - bo o nim mowa - to nie tylko słodka przekąska z tropików. To prawdziwy superowoc, którego właściwości doceniają dziś nie tylko smakosze, ale i naukowcy na całym świecie.

Składniki odżywcze i kalorie - co daje nam ananas?

Jedna szklanka świeżego ananasa (ok. 165 g) to zaledwie 82 kalorie, a w zamian: solidna porcja witaminy C, mangan, błonnik, witaminy z grupy B, a także bromelaina - unikalny enzym, który rozkłada białka i nadaje ananasowi wyjątkowe właściwości zdrowotne. Owoce te składają się w aż 87 proc. z wody, dzięki czemu doskonale nawadniają organizm i są idealne na upały lub po treningu.

10 korzyści z jedzenia ananasa - naukowe dowody!

Wspiera odporność: Ananas to prawdziwa bomba witaminy C - jednej z najważniejszych substancji dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Badania pokazują, że regularne jedzenie ananasa może pomóc zmniejszyć ryzyko infekcji wirusowych i bakteryjnych, a nawet skrócić czas trwania przeziębienia.

Ananas - na co uważać?

Naukowcy nie mają wątpliwości: ananas to owoc, który powinieneś jeść codziennie! / Shutterstock

Choć ananas to owoc bezpieczny dla większości osób, istnieją pewne wyjątki. Bromelaina może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami (antybiotyki, leki przeciwzakrzepowe, antydepresanty). Osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym mogą odczuwać dyskomfort po zjedzeniu ananasa. Rzadko pojawiają się reakcje alergiczne - najczęściej w postaci podrażnienia jamy ustnej.

Jak wybrać, przechowywać i jeść ananasa?

Wybieraj owoce ciężkie, jędrne, z zielonymi liśćmi i słodkim zapachem u podstawy.

Świeży ananas jest najzdrowszy, ale mrożony to też dobry wybór. Unikaj ananasów w syropie!

Przechowuj w lodówce do tygodnia, ale jeśli chcesz, by dojrzał - trzymaj kilka dni na blacie.

Możesz jeść go na surowo, grillować, dodawać do sałatek, smoothie, a nawet wytrawnych dań. Rdzeń też jest jadalny!

Ananas w kuchni - nie tylko na słodko!

Ananas to owoc wszechstronny. Świetnie komponuje się z kolendrą i limonką w tacos, z czarną fasolą w salsie, a także z jogurtem i miętą w deserach. Grillowany, pieczony, w sałatkach czy smoothie - ogranicza Cię tylko wyobraźnia!