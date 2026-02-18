Do kolizji dwóch tramwajów doszło w środę rano w centrum Warszawy. Sześć osób zostało poszkodowanych. Występują utrudnienia.

  • Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela, na ulicy Marszałkowskiej, jeden z tramwajów najechał na drugi, który stał na przystanku. 

W wyniku uderzenia sześć osób zgłosiło dolegliwości

Jak informują strażacy - to głównie otarcia i stłuczenia - między innymi o poręcze w tramwaju.

Na miejscu natychmiast pojawiło się kilka karetek pogotowia, straż pożarna oraz policja. 

Utrudnienia w ruchu

W wyniku kolizji wstrzymano ruch tramwajowy na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych stolicy. 

Tramwaje linii 4, 10, 11, 14, 16 i 18, jadące w kierunku Wyścigów i Miasteczka Wilanów, zostały skierowane na objazdy. 

Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia. 

Służby apelują do pasażerów o zachowanie ostrożności i korzystanie z innych środków transportu. 