Do kolizji dwóch tramwajów doszło w środę rano w centrum Warszawy. Sześć osób zostało poszkodowanych. Występują utrudnienia.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela, na ulicy Marszałkowskiej, jeden z tramwajów najechał na drugi, który stał na przystanku.

W wyniku uderzenia sześć osób zgłosiło dolegliwości.

Jak informują strażacy - to głównie otarcia i stłuczenia - między innymi o poręcze w tramwaju.

Na miejscu natychmiast pojawiło się kilka karetek pogotowia, straż pożarna oraz policja.

Utrudnienia w ruchu

W wyniku kolizji wstrzymano ruch tramwajowy na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych stolicy.

Tramwaje linii 4, 10, 11, 14, 16 i 18, jadące w kierunku Wyścigów i Miasteczka Wilanów, zostały skierowane na objazdy.

Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia.

Służby apelują do pasażerów o zachowanie ostrożności i korzystanie z innych środków transportu.