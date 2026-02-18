W Słupi (woj. wielkopolskie) w sobotę nietypowe produkty zatkały rurociąg. Specjaliści z Wodociągów Kępińskich musieli interweniować, bo do problemów doprowadziły setki pączków, które znalazły się w kanalizacji po tłustym czwartku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje regionalne i ogólnopolskie znajdziesz na RMF24.pl .

Huczne świętowanie tłustego czwartku za nami. Choć Polacy zjedli tego dnia miliony słodkich wypieków, to znaczna część pączków przygotowanych przez cukierników trafiła do kosza. Nie wszyscy, którzy wypieków mieli za dużo, zdecydowali się jednak na wyrzucenie pączków do kosza. W piątek 13 lutego opisywaliśmy historię z podkarpackiego Leśnictwa Wańkowa, gdzie ktoś w lesie pozostawił kartony pełne słodkich wypieków .

Teraz się okazuje, że na równie dziwny pomysł pozbycia się pączków wpadł ktoś w województwie wielkopolskim. Niezjedzone wypieki trafiły do przepompowni w Słupi, o czym poinformowały Wodociągi Kępińskie. Pracownicy wodociągów przekazali, że ze względu na dużą liczbę pączków, które zatkały rurociąg i przepompownię, konieczne było czyszczenie systemu.

"Przypominamy, że kanalizacja nie jest miejscem na odpady spożywcze, a takie sytuacje mogą powodować poważne awarie. Zachęcamy wszystkich do odpowiedzialnego korzystania z sieci kanalizacyjnej" - przekazały Wodociągi.

Czego nie należy wrzucać do toalety albo zlewu?

Kampanie na temat tego, czego nie można wrzucać do sedesu czy zlewu, prowadzą od lat Wodociągi Miasta Krakowa. Jak pokazuje historia z Wielkopolski problem nie dotyczy jednak tylko stolicy Małopolski a całej Polski. Warto więc pamiętać, że do urządzeń sanitarnych nie należy wrzucać m.in.:

środków higienicznych (ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, podpasek, nici dentystycznych, chusteczek nawilżanych),

lekarstw,

resztek jedzenia,

farb, olejów, smarów,

odpadów po remoncie lub budowie,

kartek papieru, gazet,

niedopałków papierosów,

fusów z kawy i herbaty,

gum do żucia.

Rzucanie odpadów do kanalizacji może prowadzić do wielu poważnych problemów. Przede wszystkim śmieci wrzucane do rur często powodują zatory, co skutkuje awariami sieci kanalizacyjnej, wybiciem studzienek i kosztownymi naprawami. Dodatkowo, substancje takie jak leki czy chemikalia niszczą mikroflorę oczyszczalni ścieków, utrudniając skuteczne oczyszczanie wody i szkodząc środowisku. Odpady takie jak patyczki do uszu, leki czy farby są trudne do usunięcia i mogą dodatkowo zanieczyszczać środowisko. Warto też pamiętać, że resztki jedzenia trafiające do kanalizacji przyciągają szczury, co sprzyja wzrostowi populacji tych gryzoni i zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.