We wtorek wieczorem na trasie S8 w okolicach Nadarzyna na Mazowszu doszło do kolizji z udziałem samochodu służbowego Ministerstwa Sportu i Turystyki – informuje tvnwarszawa.pl. W samochodzie był minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Do zderzenia doszło we wtorek, kilka minut przed godziną 18 na trasie S8 w kierunku Poznania. Według informacji przekazanych przez Monikę Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, w kolizji brały udział dwa pojazdy - renault - ciągnik siodłowy z naczepą oraz osobowe bmw. Kierowca renault zmieniając pas ruchu ze środkowego na lewy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi bmw. Na szczęście nikt nie został ranny. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem - przekazała policjantka.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl, w służbowym bmw podróżował minister Jakub Rutnicki wraz z kierowcą. Auto miało zarysowany bok oraz urwane lusterko. Po zdarzeniu na miejsce przyjechał inny pojazd, którym minister opuścił miejsce kolizji.

Informację o zdarzeniu potwierdziła również Aleksandra Chalimoniuk, rzeczniczka prasowa resortu. Potwierdzam zdarzenie drogowe z udziałem auta służbowego MSIT. Nikomu nic się nie stało - zapewniła.