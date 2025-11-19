Sztab generalny Wojska Polskiego uruchamia ogólnopolską operację, która ma zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę w naszym kraju - ustalił reporter RMF FM. To odpowiedź na akty dywersji, które na zlecenie Rosji przeprowadziło na Mazowszu i Lubelszczyźnie dwóch obywateli Ukrainy.
- Sztab Generalny Wojska Polskiego uruchamia ogólnopolską operację mającą zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę w Polsce.
- Decyzja jest odpowiedzią na akty dywersji, które przeprowadziło dwóch obywateli Ukrainy na Mazowszu i Lubelszczyźnie na zlecenie Rosji.
- W operację zostaną zaangażowane Wojska Obrony Terytorialnej z całego kraju.
Sztab Generalny zamierza zaangażować w akcję Wojska Obrony Terytorialnej w całej Polsce.
Żołnierze mają być w całodobowej gotowości i ściśle współpracować z innymi służbami - m.in. Strażą Ochrony Kolei czy policją.
Operacja ma polegać na nadzorze i patrolowaniu okolic czy miejsc, które mogą być potencjalnym celem dywersantów. WOT na potrzeby operacji ma otrzymać specjalny sprzęt np. noktowizory i bezzałogowce, które mają ułatwić służbę także w nocy.
Jak ustalił reporter RMF FM, skala tej operacji nie będzie taka jak w przypadku operacji Bezpieczne Podlasie, na potrzeby której zbudowano bazy w pobliżu granicy z Białorusią. W tym przypadku żołnierze mają realizować swoje zadania z macierzystych jednostek, muszą być jednak gotowi na większą liczbę zadań w najbliższych dniach.
O szczegółach planowanej operacji mają dziś poinformować sztab wspólnie z rządem.