Sztab generalny Wojska Polskiego uruchamia ogólnopolską operację, która ma zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę w naszym kraju - ustalił reporter RMF FM. To odpowiedź na akty dywersji, które na zlecenie Rosji przeprowadziło na Mazowszu i Lubelszczyźnie dwóch obywateli Ukrainy.

Operacja wojskowa ma zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę w naszym kraju / Przemysław Piątkowski / PAP

Sztab Generalny Wojska Polskiego uruchamia ogólnopolską operację mającą zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę w Polsce.

Decyzja jest odpowiedzią na akty dywersji, które przeprowadziło dwóch obywateli Ukrainy na Mazowszu i Lubelszczyźnie na zlecenie Rosji.

W operację zostaną zaangażowane Wojska Obrony Terytorialnej z całego kraju.

Sztab Generalny zamierza zaangażować w akcję Wojska Obrony Terytorialnej w całej Polsce.

Żołnierze mają być w całodobowej gotowości i ściśle współpracować z innymi służbami - m.in. Strażą Ochrony Kolei czy policją.

Operacja ma polegać na nadzorze i patrolowaniu okolic czy miejsc, które mogą być potencjalnym celem dywersantów. WOT na potrzeby operacji ma otrzymać specjalny sprzęt np. noktowizory i bezzałogowce, które mają ułatwić służbę także w nocy.

Jak ustalił reporter RMF FM, skala tej operacji nie będzie taka jak w przypadku operacji Bezpieczne Podlasie, na potrzeby której zbudowano bazy w pobliżu granicy z Białorusią. W tym przypadku żołnierze mają realizować swoje zadania z macierzystych jednostek, muszą być jednak gotowi na większą liczbę zadań w najbliższych dniach.

O szczegółach planowanej operacji mają dziś poinformować sztab wspólnie z rządem.