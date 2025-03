W sobotę także pogodnie. Wzrost zachmurzenia wystąpi jedynie na północy i północnym wschodzie, gdzie możliwe będą słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 8 i 12 st. C na Wybrzeżu, 14 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty, wschodni. Na Wybrzeżu z porywami do 65 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę wzrost zachmurzenia od południa, gdzie wystąpią opady deszczu. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od zera st. C na północnym wschodzie, 5 st. C w centrum, do 7 st. na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, wschodni. Okresami dość silny i porywisty, z porywami do 65 km/h na Wybrzeżu.

W niedzielę na przeważającym obszarze wzrost zachmurzenia i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, do 15 mm, na południu i południowym wschodzie. Temperatura od 8 do 12 st. C na Wybrzeżu, 14 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, wschodni. Na Wybrzeżu w porywach do 65 km/h.