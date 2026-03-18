Pierwsza z dwóch potężnych kolumn, które przypłynęły do Polski z Chin, ma pod koniec tygodnia trafić do głównego zakładu produkcyjnego Orlenu. Ma ona 89,5 metra długości i waży około 555 ton.

Jedna z kolumn na specjalnych barkach / Orlen / PAP

Dwa zestawy połączonych barek z obiema konstrukcjami stalowymi przypłynęły Wisłą do Płocka w niedzielę. Na początku marca dotarły statkiem do portu w Gdańsku z Szanghaju w Chinach.



Za wszystkie operacje transportowe na całej trasie, w tym także za dostarczenie kolumn na plac budowy w zakładzie głównym Orlenu, odpowiada DSV - Global Transport and Logistics, jeden z największych na świecie operatorów logistycznych.

Kolumny przeznaczone dla głównego zakładu Orlenu / Szymon Łabiński / PAP

Przed nami dwie bardzo wymagające operacje - powiedział dziennikarzom na płockim nabrzeżu Wisły dyrektor polskiego działu tej firmy Grzegorz Samoć.

Najpierw większa kolumna, która ma 89,5 metra długości i waży około 555 ton, zostanie wyładowana z barek na samojezdną platformę.

Zakładamy, że jej transport drogowy rozpocznie się w sobotę wieczorem i - jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego - to potrwa do rana w niedzielę. Aby dostać się na teren budowy, z racji średnicy kolumny, nie przejedziemy bramą Orlenu, ale w miejscu specjalnie do tego przygotowanym, gdzie zdemontowany został płot i utwardzono nawierzchnię - zaznaczył szef polskiego działu DSV - Global Transport and Logistics.

Na przyszły tydzień planowany jest rozładunek z barek i transport drogowy drugiej, mniejszej konstrukcji. To kolumna o długości 68,5 metra i wadze około 288 ton.

Kolumny zostaną wykorzystane w ramach inwestycji Nowa Chemia.

Przedstawiciel operatora logistycznego DSV - Global Transport and Logistics Grzegorz Samoć / Szymon Łabiński / PAP

Samoć wyjaśnił, że samojezdna platforma na liczącej około 8 km trasie z nabrzeża Wisły na plac budowy w Orlenie poruszać się będzie z prędkością 1-2 km na godzinę.

We przygotowaniach do rozładunku barek uczestniczyli m.in. nurkowie, którzy sprawdzali dno Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża, gdzie cumują jednostki z kolumnami dla Orlenu.

W grudniu 2024 r. obecny zarząd Orlenu zdecydował o zatrzymaniu projektu budowy kompleksu Olefiny III i postanowił prowadzić dalsze prace w ramach projektu Nowa Chemia, opartego o nowe założenia. Projekt ten zakłada powstanie nowoczesnej instalacji do produkcji monomerów oraz zwiększenie możliwości sprzedażowych w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadienowej C4 "w wolumenie zoptymalizowanym do potrzeb rynkowych".



W Płocku znajduje się główny zakład Orlenu, największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.